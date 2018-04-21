НБА оштрафовала Уинслоу за попытку сломать маску Эмбиида

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда «Майами Хит» Джастиса Уинслоу на $15 тыс. за попытку сломать маску игрока «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

Об этом сообщает ESPN.

Во время третьего матча серии плей-офф между командами Уинслоу намеренно наступил на маску Эмбиида, которая лежала на паркете, после чего поднял её и попытался сломать руками.

Эмбиид стал самым результативным игроком своей команды в том матче, набрав 23 очка. «Филадельфия» одержала победу со счётом 128:108.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном», «Индиана» победила «Кливленд».

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