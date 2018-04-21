«Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном», «Индиана» победила «Кливленд»
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Крис Миддлтон, набравший 23 очка.
Счёт в серии — 2:1 в пользу «Бостона».
В другом матче дня «Индиана Пэйсерс» нанесла поражение «Кливленд Кавальерс» (92:90), отыграв по ходу встречи отставание в 17 очков.
Счёт в противостоянии — 2:1 в пользу «Индианы».
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» одержал вторую победу над «Басконией» в 1/4 финала баскетбольной Евролиги.