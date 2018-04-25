Баскетболист Уэстбрук оштрафован на $10 тысяч за потасовку в матче с «Ютой»
Уэстбрук наказан техническим фолом и оштрафован за то, что стал инициатором стычки с центровым «Юты» Руди Гобером в заключительной четверти.
Другие санкции не будут применены к баскетболисту, и он сможет принять участие в пятой встрече серии, сообщает журналист Ройс Янг в своём Twitter.
Ранее защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, первый сезон выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации, набрал 55 очков в двух стартовых матчах плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» и превзошёл достижение Майкла Джордана.