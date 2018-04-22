Баскетболистки УГМК четвёртый раз в истории выиграли Евролигу

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Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК одержал победу над венгерским «Шопроном» в финале женской Евролиги со счётом 72:53.
Баскетболистки УГМК четвёртый раз в истории выиграли Евролигу
  • РИА Новости

В составе российской команды самым результативным игроком стала Эмма Миссеман, набравшая 19 очков.

Уральский коллектив выиграл турнир в четвёртый раз. УГМК побеждал в 2003, 2013 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что баскетболистки курского «Динамо» стали бронзовыми призёрами Евролиги.

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