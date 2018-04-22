Баскетболистки УГМК четвёртый раз в истории выиграли Евролигу
Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК одержал победу над венгерским «Шопроном» в финале женской Евролиги со счётом 72:53.
- РИА Новости
В составе российской команды самым результативным игроком стала Эмма Миссеман, набравшая 19 очков.
Уральский коллектив выиграл турнир в четвёртый раз. УГМК побеждал в 2003, 2013 и 2016 годах.
Ранее сообщалось, что баскетболистки курского «Динамо» стали бронзовыми призёрами Евролиги.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube