Баскетболистки курского «Динамо» стали бронзовыми призёрами Евролиги

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Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска одержал победу над турецким «Якын Догу» со счётом 87:82 и занял третье место Евролиги в сезоне-2017/18.
Баскетболистки курского «Динамо» стали бронзовыми призёрами Евролиги

Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стала форвард курской команды Соня Петрович, набравшая 24 очка.

«Динамо» во второй раз стало бронзовым призёром Евролиги, в прошлом сезоне коллектив выиграл турнир.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

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