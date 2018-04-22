Баскетболистки курского «Динамо» стали бронзовыми призёрами Евролиги

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска одержал победу над турецким «Якын Догу» со счётом 87:82 и занял третье место Евролиги в сезоне-2017/18.

Об этом сообщает ТАСС. Самым результативным игроком встречи стала форвард курской команды Соня Петрович, набравшая 24 очка. «Динамо» во второй раз стало бронзовым призёром Евролиги, в прошлом сезоне коллектив выиграл турнир. Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.