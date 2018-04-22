«Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

«Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвёртом матче серии первого раунда и вышел в следующую стадию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 131:123 в пользу «Нью-Орлеана».

В составе победителей 47 очков и 11 подборов записал себе в актив Энтони Дэвис, Джру Холидэй набрал 41 очко.

У «Портленда» с 38 очками самым результативным стал Си Джей Макколлум.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-0 в пользу «Нью-Орлеана». В 1/4 финала баскетболисты «Пеликанс» встретятся с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», в которой действующий чемпион ведёт — 3-0.

Ранее НБА оштрафовала форварда «Майами Хит» Джастиса Уинслоу на $15 тыс. за попытку сломать маску игрока «Филадельфии Сиксерс » Джоэла Эмбиида.