Глава баскетбольной Евролиги сказал, почему Москва не стала хозяйкой «Финала четырёх» — 2019

Короткая ссылка
Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу назвал причину, по которой Москва не получила право на проведение «Финала четырёх» 2019 года.

«Москва не получила «Финал четырёх» — 2019, потому что не была готова к этому. При этом она остаётся кандидатом на будущее. Если нас всё будет устраивать и у Москвы останется желание, то мы, конечно, готовы рассмотреть её заявку», приводит слова Бертомеу ТАСС.

«Финал четырёх» — 2018 пройдёт в Белграде с 18 по 20 мая. 

Ранее определилось место проведения «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных