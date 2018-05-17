Глава баскетбольной Евролиги сказал, почему Москва не стала хозяйкой «Финала четырёх» — 2019

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу назвал причину, по которой Москва не получила право на проведение «Финала четырёх» 2019 года.

«Москва не получила «Финал четырёх» — 2019, потому что не была готова к этому. При этом она остаётся кандидатом на будущее. Если нас всё будет устраивать и у Москвы останется желание, то мы, конечно, готовы рассмотреть её заявку», приводит слова Бертомеу ТАСС.

«Финал четырёх» — 2018 пройдёт в Белграде с 18 по 20 мая.

Ранее определилось место проведения «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2018/19.