Стал известен город, который примет «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги в следующем году

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Определилось место проведения «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2018/19.

Четыре лучшие команды следующего сезона разыграют трофей в испанском городе Витория-Гастейс, сообщается на официальном сайте турнира.

Матчи пройдут на домашней арене клуба «Баскония» — «Фернандо Буэса».

«Финал четырёх» нынешнего сезона состоится 18—20 мая в Белграде. За титул чемпионов Евролиги поборются московский ЦСКА, мадридский «Реал», каунасский «Жальгирис» и стамбульский «Фенербахче».

Ранее Евролига опубликовала первую символическую пятёрку турнира сезона-2017/18.

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