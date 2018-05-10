Баскетболист ЦСКА Де Коло вошёл в символическую пятёрку Евролиги

Евролига опубликовала первую символическую пятёрку турнира сезона-2017/18.

В список вошли: Нандо Де Коло (ЦСКА), Ник Калатес («Панатинаикос»), Лука Дончич («Реал»), Торнике Шенгелия («Баскония»), Ян Веселы («Фенербахче»).

Французский разыгрывающий ЦСКА Де Коло в третий раз в своей карьере вошёл в первую пятёрку игроков.

Ранее баскетболист московского ЦСКА Кайл Хайнс был признан лучшим защитником в текущем сезоне Евролиги по итогам голосования главных тренеров команд-участниц.