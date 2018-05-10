Баскетболист ЦСКА Де Коло вошёл в символическую пятёрку Евролиги
В список вошли: Нандо Де Коло (ЦСКА), Ник Калатес («Панатинаикос»), Лука Дончич («Реал»), Торнике Шенгелия («Баскония»), Ян Веселы («Фенербахче»).
The best EuroLeague players from 2017-18 season.— EuroLeague (@EuroLeague) 10 мая 2018 г.
Say 👋 to All-EuroLeague First Team 🔥@Nick_Calathes15@NandoDeColo@luka7doncic@TokoShengelia23@JanVesely24pic.twitter.com/6KAgcd9XDM
Французский разыгрывающий ЦСКА Де Коло в третий раз в своей карьере вошёл в первую пятёрку игроков.
Ранее баскетболист московского ЦСКА Кайл Хайнс был признан лучшим защитником в текущем сезоне Евролиги по итогам голосования главных тренеров команд-участниц.