Помощник тренера клуба НБА отправлен в отставку после обвинений в неподобающем отношении к женщинам

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Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Рик Брансон отправлен в отставку после обвинений неподобающем отношении к женщинам.

Как сообщает пресс-служба НБА, об отставке специалиста было объявлено, без какого либо пояснений, но по информации местных СМИ, ссылающихся на свои источники в клубе, причиной ухода Брансона стали жалобы женщин на неподобающее отношение с его стороны во время работы.

Отмечается, что в 2014 году Брансон обвинялся в попытке сексуального насилия в отношении массажистки, по был полностью оправдан.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» разгромил «Торонто» и вышел в полуфинал плей-офф НБА.

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