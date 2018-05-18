Баскетбольная классика: ЦСКА и «Реал» играют в полуфинале Евролиги

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Владимир Зайвый
В Белграде проходит «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги — главного европейского турнира в этом виде спорта. В полуфинале московский ЦСКА встречается с мадридским «Реалом». Победитель встречи получит право бороться за первое место с турецким «Фенербахче». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Баскетбольная классика: ЦСКА и «Реал» играют в полуфинале Евролиги
  • РИА Новости
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  • 18 мая 2018

    Кори Хиггинс начинает матч с трёхочкового броска! 3:0 в пользу ЦСКА.

  • Команды обменялись безрезультативными атаками.

  • Поехали! Ввод мяч за армейцами!

  • Матч начнётся после исполнения гимна Евролиги и минуты молчания в память о скончавшемся президенте ФИБА Иване Майнини.

  • У ЦСКА всего одна потеря: Лео Вестерманн недавно перенёс операцию. Остальные подопечные Димитриса Итудиса в строю.

  • Состав первой пятёрки ЦСКА.

  • Хотя ЦСКА практически постоянно выступает в «Финале четырёх», в XXI веке удалось одержать только три итоговые победы. Для такой сильной команды, как московские армейцы, этого мало. Но в ближайшие дни можно сравняться по чемпионским титулам с «Реалом».

  • Встречу ЦСКА и «Реала» можно назвать европейской баскетбольной классикой. Именно эти две команды чаще других выигрывали Евролигу. При этом между собой в матчах на вылет они не встречались вот уже 49 лет! Подробнее о предстоящей игре можно прочитать здесь.

  • Добрый вечер! В эти дни в Белграде проходит заключительная стадия баскетбольной Евролиги — «Финал четырёх». Россию на этом турнире представляет московский ЦСКА. В полуфинале армейцы встретятся с мадридским «Реалом», чтобы решить, кто в финале сыграет за чемпионский трофей с «Фенербахче». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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