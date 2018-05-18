Баскетбольная классика: ЦСКА и «Реал» играют в полуфинале Евролиги

В Белграде проходит «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги — главного европейского турнира в этом виде спорта. В полуфинале московский ЦСКА встречается с мадридским «Реалом». Победитель встречи получит право бороться за первое место с турецким «Фенербахче». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

РИА Новости