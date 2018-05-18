Баскетбольная классика: ЦСКА и «Реал» играют в полуфинале Евролиги
- РИА Новости
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18 мая 2018
Кори Хиггинс начинает матч с трёхочкового броска! 3:0 в пользу ЦСКА.
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Команды обменялись безрезультативными атаками.
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Поехали! Ввод мяч за армейцами!
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Матч начнётся после исполнения гимна Евролиги и минуты молчания в память о скончавшемся президенте ФИБА Иване Майнини.
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У ЦСКА всего одна потеря: Лео Вестерманн недавно перенёс операцию. Остальные подопечные Димитриса Итудиса в строю.
CSKA #F4Glory— Westermann Léo (@lwestermann) 18 мая 2018 г.
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Состав первой пятёрки ЦСКА.
Стартовая пятерка на полуфинал с @RMBaloncesto: Антонов, @SergioRodriguez, @chiggins11, Курбанов и Хантер.#CSKAbasket#F4GLORYpic.twitter.com/nPHlQrHVwO— CSKA Moscow (@cskabasket) 18 мая 2018 г.
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Хотя ЦСКА практически постоянно выступает в «Финале четырёх», в XXI веке удалось одержать только три итоговые победы. Для такой сильной команды, как московские армейцы, этого мало. Но в ближайшие дни можно сравняться по чемпионским титулам с «Реалом».
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Встречу ЦСКА и «Реала» можно назвать европейской баскетбольной классикой. Именно эти две команды чаще других выигрывали Евролигу. При этом между собой в матчах на вылет они не встречались вот уже 49 лет! Подробнее о предстоящей игре можно прочитать здесь.
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Добрый вечер! В эти дни в Белграде проходит заключительная стадия баскетбольной Евролиги — «Финал четырёх». Россию на этом турнире представляет московский ЦСКА. В полуфинале армейцы встретятся с мадридским «Реалом», чтобы решить, кто в финале сыграет за чемпионский трофей с «Фенербахче». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
🏆 GameDay! 🔥— CSKA Moscow (@cskabasket) 18 мая 2018 г.
🏀 @cskabasket vs @RMBaloncesto
📍 Stark Arena
⌚ 22:00 (мск)
💻 @MatchTV
📌 «База 25»: Ресторан KontraGrey Restaurant (Španskih boraca 3, Blue Center, 11070 Novi Beograd).#CSKAbasket#F4GLORYpic.twitter.com/LCs8LoOfdY
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