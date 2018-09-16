Соррентино рассказал, когда выйдет второй сезон «Молодого папы»
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Об этом сообщает Пятый канал.
«Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет», — заявил Соррентино на пресс-конференции.
Он также подтвердил, что в проекте сыграют Джуд Лоу и Джон Малкович.
Кроме того, режиссёр принял участие в открытии фестиваля «Послание к человеку» — он произвёл полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку».