Соррентино рассказал, когда выйдет второй сезон «Молодого папы»

Итальянский режиссёр Паоло Соррентино, приехавший в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Молодой папа».

Об этом сообщает Пятый канал.

«Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет», — заявил Соррентино на пресс-конференции.

Он также подтвердил, что в проекте сыграют Джуд Лоу и Джон Малкович.

Кроме того, режиссёр принял участие в открытии фестиваля «Послание к человеку» — он произвёл полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку».