Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург

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Французская актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург
  • ©Clemens Niehaus
  • globallookpress.com

20 сентября она представит российскую премьеру документального фильма «Мария до Каллас».

Кроме того, 21 сентября артистка посетит церемонию закрытия фестиваля.

«Послание к человеку» будет проходить с 15 по 22 сентября. Ранее сообщалось, что одним из гостей станет режиссёр Паоло Соррентино.

Также «Юга.ру» сообщал, что акцию «Ночь кино» в Краснодарском крае посетили более 290 тыс. человек.

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