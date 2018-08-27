Режиссёр Соррентино приедет на фестиваль «Послание к человеку» в Петербург

Режиссёр Паоло Соррентино приедет на международный фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

Смотр откроется 15 сентября. Соррентино выступит с приветственным словом.

Кроме того, 16 сентября режиссёр произведёт полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Он также представит свою новую ленту «Лоро», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в этом году.

Соррентино — один из наиболее известных современных итальянских режиссёров, лауреат премии «Оскар».

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал об акции «Ночь кино» в Кемеровской области.