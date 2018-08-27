Режиссёр Соррентино приедет на фестиваль «Послание к человеку» в Петербург
- ©Isabelle Vautier
- globallookpress.com
Смотр откроется 15 сентября. Соррентино выступит с приветственным словом.
Кроме того, 16 сентября режиссёр произведёт полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Он также представит свою новую ленту «Лоро», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в этом году.
Соррентино — один из наиболее известных современных итальянских режиссёров, лауреат премии «Оскар».
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал об акции «Ночь кино» в Кемеровской области.