Акцию «Ночь кино» в Краснодарском крае посетили более 290 тысяч человек
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В частности, в Краснодаре состоялось театрализованное шествие, в котором приняли участие более 1 тыс. человек. Также был проведён киноконцерт. Зрителям рассказали об истории отечественного кино и развитии кинематографа в крае.
В общей сложности работало 327 площадок. Программа включала викторины, конкурсы, квесты, выставки, мастер-классы.
Были показаны фильмы «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки».
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал об акции «Ночь кино» в Кемеровской области.