«Информация — это переосмысление реальности»: ведущий RT France о плюрализме мнений и современном телевидении

Присоединившийся к команде RT France звезда французского телевидения Фредерик Таддеи заявил, что принятие этого решения не вызвало у него никаких вопросов, несмотря на определённую критику со стороны ряда других СМИ. По его словам, в рамках своей передачи он намерен соблюдать нейтралитет и приглашать на дебаты людей, которые придерживаются различных взглядов. Он добавил, что успех RT как на Западе, так и в арабских странах объясняется прежде всего тем, что канал доносит до аудитории альтернативную точку зрения, которой нет в мейнстримных СМИ. Таддеи отметил, что в рамках глобализации возникла в том числе и информационная конкуренция, которая в первую очередь вредит объективной и беспристрастной журналистике.

По словам звезды французского телевидения Фредерика Таддеи, решение присоединиться к команде RT France не вызвало у него никаких вопросов, несмотря на критику ряда мейстримных СМИ. Он отметил, что работа на российском канале позволит ему свободно трудиться без оглядки на чьё-либо мнение, руководствуясь лишь своими журналистскими принципами.

В преддверии нового телевизионного сезона Таддеи дал большое интервью изданию Causeur, где среди прочего рассказал о своей посвящённой дебатам передаче «Запрещено запрещать» (Interdit d’interdire), которая будет выходить на RT France четыре раза в неделю.

Отвечая на вопрос журналиста Causeur, не будет ли его смущать тот факт, что ему «платит Путин», Таддеи отметил, что в рамках своей программы он намерен соблюдать нейтралитет и приглашать в эфир гостей, придерживающихся диаметрально противоположных точек зрения по тем или иным вопросам.

«Мне абсолютно плевать, кто мне платит, при условии что я волен делать то, что хочу, приглашать того, кого хочу, и говорить о том, о чём хочу», — заявил Таддеи.

«Когда я буду проводить дебаты о России, я буду приглашать сторонников Путина (что я уже делал в программе «Сегодня вечером (или никогда!)» и на Europe 1 и чего не делают мои коллеги), а также противников Путина, у которых, таким образом, будут все возможности свободно высказываться на RT», — подчеркнул журналист.

По его словам, именно царящее во Франции и в целом на Западе показное единодушие способствует популярности СМИ, в которых можно услышать отличную от мейнстримной точку зрения.

«В США всё больше смотрят RT America. Там уже пять лет работает Ларри Кинг, бывший звёздный интервьюер CNN. Ток-шоу там ведут известные американские журналисты левых взглядов, такие как Крис Хеджес, лауреат Пулитцеровской премии 2002 года и ярый противник Трампа, или недавно умерший Эд Шульц, который открыто поддерживал Берни Сандерса и неоднократно приглашал его во время демократических праймериз, в то время как остальные СМИ предпочитали Хиллари Клинтон», — рассказал Таддеи.

Он добавил, что успех RT в Соединённых Штатах, Европе и арабских странах обусловлен тем, что канал доносит до аудитории альтернативную точку зрения.

«Мне нравится цитировать слова гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, которые приводила газета Le Monde diplomatique: «Цель (телеканала. — RT) заключается не столько в продвижении российской точки зрения, сколько в том, чтобы поставить под сомнение однозначность западной точки зрения, преуменьшить значимость западной интерпретации событий», — отметил Таддеи.

Фредерик Таддеи

AFP

© JOEL SAGET

«Кто может похвастать тем, что занимается объективной и беспристрастной журналистикой?»

Журналист подчеркнул, что в рамках глобализации возникла конкуренция, в том числе и в информационном плане. Таким образом, одна сторона (например, Франция) уверена в том, что создаёт информацию, тогда как все остальные производят исключительно пропаганду.

«Кто может похвастать тем, что занимается объективной и беспристрастной журналистикой? Информация — это переосмысление реальности, которая разворачивается здесь и сейчас. На неё так или иначе влияют наша культура, наши предрассудки, наши интересы или лагерь, к которому мы принадлежим», — заявил Таддеи.

По словам журналиста, он в принципе не смотрит телевизор, чтобы на его мнение ничего не влияло. Вместе с тем Таддеи отметил, что у русских, французов и американцев мнения о демократии различаются.

«Русские вообще с таким явлением знакомы только каких-то 30 лет. Впрочем, и наше собственное видение демократии со временем претерпело определённые изменения. В США до середины 1960-х годов царила расовая сегрегация, но при этом Америка считала себя величайшей демократией в мире. Франция до 1944 года жила при апартеиде, у женщин не было права голосовать, но тем не менее это тоже называлось демократией. При генерале де Голле не было никаких журналистских расследований, у него был ORTF (Управление телерадиовещания Франции. — RT), и он всегда заранее знал, какие ему будут задавать вопросы... Сегодня это назвали бы авторитарной демократией», — заявил Таддеи.

Возвращаясь к своему сделанному ещё в июле заявлению о необходимости задаться вопросом, почему, чтобы делать такие проекты, как «Сегодня вечером (или никогда!)», в 2018 году нужно идти на российский канал, Таддеи отметил: «Мне кажется, что руководство французского телевидения считает, что умные люди больше не смотрят телевизор, что они теперь все перешли в интернет и что телеконтент нужно делать для тех, кто остался: идиотов (или, по крайней мере, людей, которых таковыми считают) и младенцев».

«Как бы то ни было, телевидение на самом деле всё меньше и меньше любит дебаты и тех, кто выступает против распространённых мнений. Оно склонно бояться их. Но оно заблуждается. Для демократии это признак крепкого здоровья. Единогласие же, даже показное, никогда не сулит ничего хорошего», — подчеркнул Таддеи.

Он добавил, что в эпоху мейнстримных СМИ, сильно зависимых от общепринятого мнения, он запускает на RT программу «Запрещено запрещать», которая в некотором роде «продолжает французскую традицию свободы».