«Полиция мыслей»: зачем Макрон продвигает закон о борьбе с «фейковыми новостями»

Во французском парламенте продолжается обсуждение закона о «фейковых новостях». Законодательная инициатива партии президента Эммануэля Макрона встретила резкую критику оппозиционеров и журналистов. По их мнению, это попытка введения цензуры. Сторонники президента уверяют, что новый правовой акт поможет бороться с распространением «недостоверной информации». Однако эксперты считают, что основной объект этих действий — телеканал RT и агентство Sputnik, которые не раз незаслуженно подвергались нападкам со стороны Макрона. Ранее Елисейский дворец неоднократно отказывал RT в аккредитации.

В четверг, 7 июня, во французском парламенте начались дебаты по поводу нового законопроекта, предложенного президентской партией «Республика идёт вперёд». Закон, о необходимости которого Эммануэль Макрон говорил ещё в январе 2018 года, добрался до Национального собрания. Заявленная цель инициативы — ограничить распространение, предположительно, «фейковой информации», которая может быть использована для манипуляции общественным мнением.

Для этого предполагается обогатить французское законодательство двумя нововведениями: во-первых, дать судам право в течение 48 часов проверять публикации в СМИ, на которые поступили жалобы на достоверность, и в случае необходимости блокировать их, во-вторых — дать право французскому медиарегулятору CSA отключать финансируемые из-за рубежа телеканалы и радиостанции, если они попытаются дестабилизировать ситуацию во Франции.

Последнее предложение считается направленным преимущественно против двух СМИ: RT и Sputnik.

«Объект этих действий — российские каналы RT и Sputnik, которые Макрон уже резко раскритиковал в прошлом, — пишет Le Figaro. — Журналистам этих ресурсов уже неоднократно отказывали в доступе на мероприятия в штаб-квартиру Макрона во время выборов, несмотря на пресс-карты».

Глава телеканала RT France Ксения Фёдорова отметила, что этот законопроект приведёт к установлению цензуры или самоцензуры у иностранных СМИ, стремящихся представить точку зрения, отличную от позиции Елисейского дворца. Фёдорова также напомнила, что RT не единственный телеканал, получающий государственное финансирование, — в этом же ряду Deutsche Welle, BBC и France24, и новые меры затронут их всех.

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В свою очередь, депутат от партии Макрона Станислас Герлини, защищая новый закон, заявил в интервью французскому радио, что не хочет, чтобы однажды они получили французского «Трампа, которого бы выбрал Путин».

«Франция присоединилась к тому процессу, который мы наблюдаем на территории США и Великобритании, — отметил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Создание такого информационного кокона, где альтернативная точка зрения не допускается, необходимо власть имущим для реализации своих интересов».

Так, по словам эксперта, благодаря усилиям по информационной блокаде российских СМИ европейцы не видят полной картины ситуации на Украине или в Сирии.

Внутренняя оппозиция

Оппозиция в парламенте и французские СМИ уже раскритиковали законопроект. Так, депутат от партии «Республиканцы» Констанс Ле Грип назвала его «неадекватным, опасным» и «атакой на свободу слова».

«Мы находимся сейчас в процессе создания полиции мыслей», — прокомментировал законопроект глава фракции «Республиканцы» Кристиан Жакоб.

Глава партии «Национальное собрание» (в прошлом — Национальный фронт) Марин Ле Пен, в свою очередь, подчеркнула, что речь идёт о введении «непрямой цензуры» в стране.

Недовольны инициативой Макрона и левые. Так, Жан-Люк Меланшон, лидер движения «Непокорившаяся Франция», отметил в Twitter, что «речь идёт не о чём ином, как о грубой попытке властей контролировать информацию и средства её распространения».

«Под предлогом борьбы с Russia Today и Sputnik отныне все сайты будут под угрозой отключения по решению власти», — подчеркнул Меланшон.

Жан-Люк Меланшон

© Jean-Paul Pelissier / Reuters

Коммунистка Эльза Фосийон заявила о пропитывающей новую законодательную инициативу Макрона «атмосфере недоверия к информации и, следовательно, к самой прессе, которая, по сути, затрагивает свободу слова». А пресс-секретарь Социалистической партии Борис Валло отметил, что существующего законодательства вполне достаточно — в законе о свободе прессы 1881 года уже говорится об ответственности СМИ за заведомо ложные высказывания.

Французское издание Atlantico в материале «Эпоха постправды: почему одержимость правительства фейковыми новостями является симптомом его политической паники» за авторством медийного аналитика и исследователя IRIS Франсуа-Бернара Юга отмечает, что и предлог, который используют для ужесточения контроля над прессой, надуманный.

«Давайте будем точны. Вы заметите, что как только разговор заходит о фейковых новостях, мы быстро попадаем в словесные ловушки. Я читал статью, на которую вы ссылаетесь. Она напоминает, что RT и Sputnik финансируются Кремлём, это всем известно. Она также утверждает, что Russia Today был очень враждебен по отношению к Макрону и не отводил много места для мнений в его поддержку. Но можно задаться вопросом, отводит ли много места в поддержку Путина France 24!» — отмечает Франсуа-Бернар Юг.

«Russia Today и Sputnik не распространяли фейки, — подчёркивает он. — Мы видим в отношениях Макрона и российских СМИ только личный фактор».

Ещё в марте 2018 года Французский национальный союз журналистов назвал готовящийся законопроект «либертицидом», заявив, что «он угрожает работе профессиональных журналистов». К критике присоединились крупнейшие французские издания, включая Le Monde, Figaro. Организация «Репортёры без границ» назвала предложенный Макроном подход «контрпродуктивным».

«Государство не должно превращаться в «министерство правды», — вспомнил Оруэлла в интервью Le Parisien журналист Пьер Хаски.

«Закон о фейковых новостях — симптом того, что Франция, которая традиционно позиционирует себя как оплот демократии, превращается в настоящее авторитарное государство», — считает Никита Данюк.

Предложения партии Макрона вызывают недоумение и у юристов.

«Определение достоверности некоторых утверждений может занимать месяцы, — заявил журналу Time вице-президент Парижской адвокатской палаты Базиль Адер. — Судья, возможно, будет неспособен всё проверить за 48 часов».

С прицелом на выборы

Как отметил в интервью RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, одним из мотивов президента Макрона может быть то, что RT давал трибуну в том числе критикам будущего президента.

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Однако в целом законопроект преимущественно вызван не сведением прошлых счётов, а амбициозными планами на будущее.

Как отмечает The Guardian, французское правительство надеется, что закон о борьбе с манипуляцией информацией вступит в силу до намеченных на весну 2019 года выборов в Европейский парламент.

«Ни для кого эти выборы не будут иметь такого значения, как для Макрона», — отмечает Рубинский.

По словам эксперта, французский президент, позиционирующий себя как общеевропейский лидер, нацелен на победу, а потому, наученный опытом прошлой президентской кампании, стремится обезопасить себя от критики в СМИ. Тем более что в самой стране достаточно много недовольных жёсткими антисоциальными реформами президента. Эти люди могут выразить своё отношение к Макрону, проголосовав за оппозиционные партии весной будущего года.

«Влияние на выборы — одна из скрытых целей этого закона, — считает Данюк. — Его будут использовать внутрифранцузские силы в своих целях, прикрываясь «русской угрозой», «русскими хакерами».

Национальное собрание Франции

© Benoit Tessier / Reuters

Поскольку «Республика идёт вперёд» обладает большинством в нижней палате парламента, скорее всего, считают эксперты, Национальное собрание утвердит закон о фейковых новостях и он уйдёт на рассмотрение в сенат.

«Макрон проведёт обязательно через парламент такой закон, я уверен», — утверждает Рубинский.

Однако, по мнению эксперта, отношения с Россией для Макрона — особый аспект, и вполне вероятно, что в вопросе работы во Франции российских СМИ RT и Sputnik французский президент предпочтёт диалог.

«Я думаю, он захочет договариваться», — подытожил политолог.

RT категорически отвергает все обвинения в том, что канал был каким-то образом замешан в распространении «фейковых новостей» — как в целом, так и в отношении Эммануэля Макрона и выборов во Франции. И, несмотря на то что на протяжении всей предвыборной кампании звучали самые безумные высказывания относительно RT, никаких конкретных доказательств того, что канал участвовал в распространении «фейковых новостей» о Макроне, представлено не было. Как следует из статьи Reuters, даже в штабе Макрона не смогли привести ни одного примера «фейковых новостей», связанных с французскими выборами, взятого из эфира или с сайта RT.