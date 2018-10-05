В зданиях Конгресса США задержали более 300 демонстрантов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в двух офисных зданиях Конгресса США 302 протестующих. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы полиции Капитолия Еву Малецки.

«Примерно в 15:30 (22:30 мск) 293 человека были задержаны за незаконную демонстрацию в атриуме офисного здания Сената», — сообщила она. 

По словам Малецки, позднее в помещениях на четвёртом этаже другого офисного здания сената были задержаны ещё девять человек.

Она отметила, что всем задержанным предъявили обвинения в связи с нарушениями законодательства Вашингтона о митингах и собраниях, согласно которому в зданиях комплекса Конгресса запрещено проводить демонстрации. Отмечается, что после оформления документов задержанных отпустили. 

Также она прокомментировала информацию о том, что среди задержанных были модель Эмили Ратаковски и актриса Эми Шумер.

«На данный момент мы не можем подтвердить имена задержанных из-за большого количества оформленных документов», — заявили в пресс-службе.

По данным СМИ, участники демонстрации протестовали против возможного утверждения на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

Ранее в Чикаго полицейские задержали 12 участников митинга против насилия.

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