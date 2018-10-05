В зданиях Конгресса США задержали более 300 демонстрантов
«Примерно в 15:30 (22:30 мск) 293 человека были задержаны за незаконную демонстрацию в атриуме офисного здания Сената», — сообщила она.
По словам Малецки, позднее в помещениях на четвёртом этаже другого офисного здания сената были задержаны ещё девять человек.
Она отметила, что всем задержанным предъявили обвинения в связи с нарушениями законодательства Вашингтона о митингах и собраниях, согласно которому в зданиях комплекса Конгресса запрещено проводить демонстрации. Отмечается, что после оформления документов задержанных отпустили.
Также она прокомментировала информацию о том, что среди задержанных были модель Эмили Ратаковски и актриса Эми Шумер.
«На данный момент мы не можем подтвердить имена задержанных из-за большого количества оформленных документов», — заявили в пресс-службе.
По данным СМИ, участники демонстрации протестовали против возможного утверждения на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано.
Ранее в Чикаго полицейские задержали 12 участников митинга против насилия.