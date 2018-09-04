Американские полицейские задержали 12 человек во время митинга против насилия в Чикаго

В Чикаго сотрудники правоохранительных органов задержали 12 демонстрантов, принимавших участие в митинге против насилия.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что протестующие попытались заблокировать скоростную магистраль, по которой автомобилисты добираются до международного аэропорта О'Хара.

По словам организаторов демонстрации, данным мероприятием люди намеревались привлечь внимание к отсутствию инвестиций в районы Чикаго, где в последнее время было зафиксировано множество случаев насилия с применением огнестрельного оружия.

В июле в Чикаго вспыхнули протесты после сообщений о том, что полицейские убили мужчину.