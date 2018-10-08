Канье Уэст удалил свои аккаунты из Twitter и Instagram

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Американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст удалил свои аккаунты из социальных сетей Twitter и Instagram. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артист уже удалял свои аккаунты из соцсетей.

Отмечается, что возможной причиной для принятия подобного решения могло стать то, что многие раскритиковали артиста за предложение отменить Тринадцатую поправку к Конституции Соединённых Штатов, запрещающую рабство, и поддержку американского лидера Дональда Трампа.

Ещё одной причиной могло стать то, что рэпер планирует отправиться в Африку для записи нового альбома, в связи с чем намерен оградить себя от некоторых отвлекающих внимание факторов.

Ранее Уэст рассказал о том, как его следует называть.

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