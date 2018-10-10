В МИД обеспокоены размещением пусковых установок США в Румынии и Польше

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В Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с наземным развёртыванием американских пусковых установок Mk-41 в Румынии и Польше. Там отметили, что эти действия противоречат Договору о РСМД.
В МИД обеспокоены размещением пусковых установок США в Румынии и Польше
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С таким заявлением в Нью-Йорке выступил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Есть и серьёзные вопросы к действиям наших американских коллег вразрез с Договором о РСМД, включая наземное развёртывание универсальных пусковых установок Mk-41 на территории Румынии и Польши», — сказал дипломат.

Ермаков добавил, что вместе с этим «ведётся массированная обработка национального и международного общественного мнения».

Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерен обсудить на встрече в НАТО ситуацию, связанную с якобы разработкой Россией ракет нового типа.

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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