«Холодная гражданская война»: как борьба демократов и консерваторов углубляет раскол в американском обществе

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в начале ноября, многие американские СМИ пишут о «глубоком расколе» в американском обществе. Эксперт в эфире CNN даже заявил, что страна находится в состоянии «холодной гражданской войны». По мнению изданий и телеканалов, назначение Кавано членом Верховного суда и сопутствующий этому решению скандал лишь обострили проблему. Между тем эксперты полагают, что идеологическое разделение общества и раньше существовало в США, однако до прихода к власти Дональда Трампа было слабо выражено из-за схожести курсов обеих партий.

До промежуточных выборов в конгресс США осталось меньше месяца. Они пройдут на фоне глубокого раскола в американском обществе, который отчётливо проявился во времена президентской гонки 2016 года и противостояния Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Этот раскол значительно усугубили недавние события, в частности назначение на должность одного из девяти судей Верховного суда Бретта Кавано. После того, как его кандидатуру предложили на этот пост, против Кавано были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, причём преступление якобы имело место более 30 лет назад. Скандал, вызванный этими обвинениями, усилил раскол между сторонниками Демократической и Республиканкой партий.

Целый ряд американских СМИ выпустил материалы, в которых утверждалось, что победа республиканцев в деле продвижения Кавано в Верховный суд США ввергнет страну в пучину политического раздора.

«Глубокий раскол: борьба за назначение Кавано обнажает острые проблемы американского общества», — пишет по этому поводу издание The Guardian.

«Америка разделена, и её половинам не суждено вновь стать единым целым», — материал под таким заголовком выпустило издание The Business Times.

«Назначение Бретта Кавано членом Верховного суда не поставила точку в этой битве, а лишь ожесточила её», — пишет USA Today.

Известный журналист Карл Бернштейн, прославившийся своим освещением Уотергейтского скандала, заявил, что американское общество находится в состоянии «холодной гражданской войны».

«Нам нужно понять, что эти события означают в более широком контексте. А они означают, что наша страна находится в состоянии холодной гражданской войны. Расследование Мюллера и номинация Кавано — это аналоги битв при Геттисберге и Энтитеме. Это самые важные сражениями этой холодной гражданской войны. И демократы, и республиканцы, к сожалению, прекрасно это понимают и пользуются сложившейся ситуацией», — заявил Бернштейн в эфире CNN.

Чужой среди своих

Внутриполитический раскол затронул и тех, чьё призвание — беспристрастно освещать общественный дискурс. Речь идёт об американских СМИ. Так, журналист телеканала KTTC-TV Джеймс Баннер, освещавший митинг сторонников Дональда Трампа, был уволен на следующий день после того, как коллеги опубликовали в Twitter фото, на котором журналист был запечатлён в характерной красной кепке с трамповским лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой. — RT).

Журналист канала KTTC-TV был уволен, после того, как в сети появилось его фото с репортажа об акции в поддержку Трампа, на которой на нём была характерная красная кепка

Уволиться пришлось и Крису Лонгу — популярному ведущему вечернего выпуска новостей канала CBS Local 2, вещающего в долине Коачелла в Калифорнии. Руководство сняло Лонга с эфира после того, как он опубликовал в Facebook пост в защиту Бретта Кавано и несостоятельности обвинений, выдвинутых против него. Вскоре после отстранения от эфира Лонг подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Не менее десятка американских журналистов потеряли работу из-за неосторожных политизированных заявлений, особенно в социальных сетях вроде Twitter или Facebook. Так, из информационного поля из-за своей ангажированности выпали представители Fox News, KSHB, The New York Times, Breitbart, Politico, New York Post и других СМИ.

Новости из соцсетей

О глубоком расколе в американском обществе говорит и популярность политических тем в соцсетях. Согласно исследованию аналитической компании NewsWhip, новости, связанные с политической повесткой, приносит миллионы просмотров порталам в соцсетях.

При этом стоит отметить, что в Facebook самыми популярными страницами, публикующими политический контент, являются портал канала Fox News и паблик группы Occupy Democrats. Fox является ярко выраженным рупором консерваторов и республиканцев в США, тогда как Occupy Democrats продвигает либеральную и прогрессивную повестку дня.

Доклад NewsWhip называет обе группы гиперполитизированными. Ярко выраженная ангажированность позволила каждому из этих порталов собрать около 100 млн просмотров, лайков, комментариев и репостов в Facebook за 2018 год.

Отмечается, что в распространении политизированного контента лидируют группы и порталы с правым и консервативным уклоном. Например, в освещении скандала с номинацией Бретта Кавано среди новостных источников на Facebook лидировали Fox News, комментатор Бен Шапиро, CNSNews и Brietbart.

Давление на избирателей

Состояние «холодной гражданской войны» в США сохранялось всегда, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Сейчас она усугубилась из-за меняющейся в Америке демографической ситуации.

«Количество белых американцев уменьшается, а вместе с ними и электоральная база Республиканской партии. Они остаются конкурентоспособными на национальном уровне за счёт выборной системы и распределения округов при отправке делегатов в палату представителей. Республиканская и демократическая элиты никогда не любили друг друга: демократы считают республиканцев националистами, а республиканцы демократов — космополитами», — заявил Брутер в разговоре с RT.

Оценки вроде «холодной гражданской войны» больше свойственны либеральной прессе, которая хочет оказать давление на избирателей с неполиткорректными взглядами, отметил эксперт.

Республиканская партия будет всё дальше дрейфовать к «Трампизму», считают опрошенные RT эксперты.

«Либеральная пресса считает, что чем больше она будет делать таких заявлений, тем больше республиканцы будут бояться. Ведь среди их избирателей очень много людей, которые голосуют инерционно — они считают, что «так правильно», и не очень любят представителей национальных меньшинств. Когда демократические и либеральные СМИ громко об этом заявляют, они считают, что оказывают давление на этих людей и могут поколебать их электоральные предпочтения. Это давление на идею», — утверждает Владимир Брутер.

Учитывая эту ситуацию, в заявлениях о разделённой Америке, пропасти и «холодной гражданской войне» нет ничего нового, считает политолог.

«В этих заявлениях содержится попытка перехватить инициативу перед выборами, попытка деморализовать и дискредитировать республиканский электорат и попытка навязать свою повестку дня всей Америке. Но последние выборы показали, что эта повестка только для половины Америки. Когда демократы говорят об этом, они тоже разламывают Америку, по той самой линии где она разломана сейчас», — считает Владимир Брутер.

Инструменты давления

Раскол в американском обществе является традиционным явлением, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Это особенность и отличительная черта Америки... Очевидно, что процесс утверждения судьи в Верховный суд отразил состояние политической системы США. До Трампа было ощущение, что политическая система движется чуть ли не к однопартийности. Отличий у партий, в особенности во внешней политике, почти не было», — пояснил эксперт в интервью RT.

Появление в политической жизни Дональда Трампа вскрыло долго назревавшее идеологическое противостояние по вопросам внутренней политики, считает Константин Блохин.

«Теперь, очевидно, консерваторы будут перенимать идеологию Трампа — исповедовать использование тарифов, протекционизма, делать ставку на белых, англо-саксонских протестантов. Такой ориентир в будущем скажется в негативном ключе, потому что к середине XXI века по всем прогнозам белые американцы станут меньшинством. Значит, сократится и электорат», — говорит политолог.

Электорат демократов, напротив, проявляет гораздо меньше активности в ходе самих голосований. Разговоры о «гражданской войне» призваны промотивировать сторонников демпартии на более активные действия, полагает Блохин.

«Надо как-то заставить их пойти на выборы. Этот алармизм в СМИ является инструментом, с помощью которого демократы хотят заставить своих недисциплинированных и неорганизованных избирателей правильно проголосовать. В будущем демократическая партия будет принимать более левый характер, и тогда различий станет ещё больше», — подвёл итог Константин Блохин.