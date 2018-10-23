ДРСМД, СНВ и двустороннее взаимодействие: Болтон провёл переговоры с Лавровым и Патрушевым в Москве

Намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности связано с якобы допущенными нарушениями соглашения со стороны Москвы. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Кроме того, США считают решение проблемы ДРСМД необходимым условием возможной пролонгации Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Российская сторона в ходе переговоров подчеркнула важность сохранения ДРСМД для всей международной системы нераспространения и контроля вооружений. Также делегации предметно обсудили целый спектр актуальных вопросов в преддверии встречи Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт 23 октября.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в течение первого дня визита в Москву провёл переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и пятичасовую встречу с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуации в Сирии, Афганистане, на Украине и на Корейском полуострове, а также проблемы договора по иранской ядерной программе и соглашений о вооружениях — СНВ-III и ДРСМД.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение на Украине и Корейском полуострове. Обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности», — заявили в МИД.

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В свою очередь, в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ назвали переговоры Болтона и Патрушева важным этапом в деле реализации договорённостей, к которым российский и американский лидеры пришли в ходе июльского саммита в Хельсинки.

«Состоявшийся контакт стал важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года», — заявили в аппарате Совбеза.

Там сообщили, что переговоры с советником Трампа прошли в конструктивном и деловом ключе. Отмечается, что стороны откровенно обсудили перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях. В частности, была подтверждена заинтересованность в возобновлении российско-американских контактов по линии министерств и ведомств двух стран.

«Особое внимание уделено ряду проблемных вопросов двусторонних отношений. В частности, обсуждена проблематика нераспространения и контроля над вооружениями», — сообщили в Совбезе РФ.

Отмечается, что Патрушев и Болтон предметно обсудили проблематику Договора о нераспространении ядерного оружия, соглашения о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договора по открытому небу и конвенции о запрещении химического, биологического и токсинного оружия.

По итогам переговоров была достигнута договорённость о продолжении диалога по линии совбезов двух стран, а также озвучен ряд инициатив, реализация которых может способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и созданию атмосферы доверия между Вашингтоном и Москвой.

© Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ

«Серьёзный удар для всей международной системы нераспространения»

Одной из центральных тем переговоров российских политиков и дипломатов с американской делегацией стали перспективы выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«В контексте сделанного накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции по поводу важности сохранения соглашения в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Подчёркнуто, что его расторжение станет серьёзным ударом для всей международной правовой системы нераспространения и контроля над вооружениями», — добавили в Совбезе.

В сообщении также отмечается, что стороны обсудили возможность продления действия СНВ-III ещё на пять лет после окончания срока его действия в 2021 году.

«Не от большого ума»

Напомним, что визит Болтона в Москву проходит на фоне анонсированного 20 октября Дональдом Трампом намерения вывести США из ДРСМД 1987 года. Также стоит отметить, что нынешний советник президента США по нацбезопасности последовательно занимает жёсткую позицию по целому ряду внешнеполитических вопросов, включая отношения с Россией.

Так, выступая на ежегодной конференции американских консерваторов в феврале 2017 года, Болтон призвал президента Соединённых Штатов выйти из договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а также пригрозить России выходом из ДРСМД.

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По всей видимости, за последние полтора года с момента той речи позиция Болтона не претерпела значительных изменений. По сообщению западных СМИ, советник Трампа по нацбезопасности настаивает на выходе США из ДРСМД и выступает против продления СНВ-III, действие которого истекает в 2021 году.

По мнению Болтона, ДРСМД ставит Вашингтон в «чрезвычайно слабую позицию» относительно Москвы и Пекина, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата, знакомого с ситуацией. В свою очередь, The Guardian сообщил, что советник Трампа уже представил Белому дому свои рекомендации по выходу из ДРСМД.

При этом позиция помощника Трампа, а также озвученные президентом намерения вызвали крайнюю обеспокоенность среди ближайших союзников Соединённых Штатов как в Европе, так и в Азии. Кроме того, решение президента США подверглось критике многих мировых политиков и дипломатов, включая одного из подписантов ДРСМД — экс-президента СССР Михаила Горбачёва, который заявил, что Вашингтон идёт на этот шаг «не от большого ума».

В последние годы Вашингтон и Москва неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора и разработке запрещённых соглашением баллистических ракет и пусковых комплексов. На Западе утверждают, что за рамки договора якобы выходят российские крылатые ракеты 9М729 и баллистические РС-26. Москва выступает против совершенствования Вашингтоном целого класса баллистических ракет и предлагает включить в регламент ДРСМД ряд тяжёлых американских беспилотников. Стороны отвергают взаимные обвинения в нарушении соглашения.

Добавим, что в ходе июльского саммита лидеры РФ и США выступили за сохранение в принципе как ДРСМД, так и СНВ.

Переговоры российской и американской делегаций в Москве

© Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ

«Китай должен быть включён в соглашение»

При этом в интервью газете «Коммерсантъ» советник Дональда Трампа по нацбезопасности вновь обозначил позицию Вашингтона, согласно которой действия Москвы можно считать нарушением ДРСМД: «Мы не будем терпеть это, не имея возможности для ответа». Помощник Трампа также отверг обвинения российской стороны, которая назвала шантажом намерение США выйти из соглашения по ракетному вооружению.

«Это вообще неправда... Это российские нарушения ДРСМД привели нас к нынешней точке. И это продолжалось пять лет, если не больше», — заявил Болтон.

По его словам, Вашингтон уже обсудил возможность выхода из ДРСМД со своими союзниками. Советник выразил уверенность в том, что ряд стран, включая Великобританию и Японию, поддержат позицию США.

Он также отметил, что озабоченность Соединённых Штатов вызывает тот факт, что значительная часть китайских баллистических ракет не соответствует ДРСМД. Болтон добавил, что вопрос превращения действующего договора в многосторонний обсуждалась ещё в начале 2000-х годов, однако тогда это сделано не было.

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«Мы видим, что Китай, Иран, КНДР — все они укрепляют свой потенциал методами, которые нарушали бы ДРСМД, если бы эти страны были его подписантами. 15 лет назад, вероятно, и были возможности для того, чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним, но сегодня это уже неосуществимо на практике», — заявил политик.

На этом фоне Дональд Трамп в понедельник, 22 октября, выразил мнение, что Пекин должен быть включён в ДРСМД: «Китай не входит в это соглашение, но он должен быть включён в него».

В своём интервью Болтон также не исключил размещения американских ракет в Европе в случае выхода США из ДРСМД. По его словам, Вашингтон ещё не принял решений на этот счёт, однако наличие подобных проблем является «технологической аномалией» договора — крылатые ракеты, развёрнутые на борту американских судов в Балтийском море, не нарушают соглашения, а аналогичные ракеты на берегу Польши нарушают ДРСМД, пояснил Болтон.

Он добавил, что США остаются открытыми в вопросе определения дальнейшей судьбы соглашения СНВ-III, однако считают необходимым сначала решить проблему с ДРСМД.

«У нас ещё есть время... Сейчас в США идёт обсуждение того, что делать с этим соглашением», — заявил Болтон.

«Один из пунктов, который мы считаем важным, — вначале решить вопрос с ДРСМД. Я говорил об этом с Николаем Патрушевым и другими, объяснял нашу логику, мы стараемся быть открытыми в этом плане», — отметил советник президента США.

Помимо прочего Джон Болтон заявил, что в ходе переговоров с Патрушевым обсуждалась возможность проведения новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа: «Думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина... Возможно, в ближайшее время нам будет что рассказать вам».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к встрече с американским лидером, однако в настоящее время подготовка к таким переговорам пока не ведётся. Песков также добавил, что президент РФ лично примет Джона Болтона во вторник, 23 октября.

«Завтра президент примет Болтона. Естественно, президент будет проинформирован о том, какие детальные переговоры состоялись сегодня. Завтра также планируется ряд встреч у Болтона. Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов. Поэтому встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — цитирует Пескова Интерфакс.