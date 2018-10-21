«Разрушительное решение»: Германия раскритиковала намерение США выйти из ДРСМД

Намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действующего между Россией и США с 1988 года, вызвало резкую критику в Берлине. МИД Германии назвал инициативу Соединённых Штатов «разрушительной». В правительстве ФРГ подчеркнули, что соглашение служит интересам Европы. При этом Великобритания поддержала своего главного стратегического партнёра, однако в Минобороны страны также отметили, что Лондон заинтересован в сохранении ДРСМД. Опрошенные RT эксперты полагают, что Европа осознаёт угрозу от расторжения соглашения, однако не решается надавить на Дональда Трампа, чтобы тот изменил свою позицию.

Стремление президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разрушительно. Об этом заявил госсекретарь МИД Германии Нильс Аннен.

«Решение президента Трампа отказаться от договора о РСМД разрушительно. Мы будем продолжать работу в области ядерного разоружения», — написал он в Twitter.

Аннен добавил, что Россия также «обязана выполнять свои обязательства» в рамках этого договора, а Европа должна предотвратить разработку ракет средней дальности.

Verheerende Entscheidung von Präsident Trump🇺🇸, den INF-Vertrag aufzugeben. Wir werden weiter für nukleare Abrüstung arbeiten. Auch Russland 🇷🇺 ist gefordert, sich an seine Verpflichtungen zu halten. Europa 🇪🇺 muss jetzt eine neue Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen verhindern! — Niels Annen 🇪🇺 (@NielsAnnen) 21 октября 2018 г.

Правительство ФРГ тоже осудило намерение Трампа выйти из договора, так как соглашение «служит интересам Европы». Возможные последствия этого шага будут обсуждаться среди стран НАТО, уточнили в кабмине Германии.

«Вчера вечером правительство США проинформировало нас о решении президента Трампа о выходе США из договора о РСМД. Договор является важным элементом контроля над вооружениями и особым образом служит интересам Европы… Последствия решения США теперь будут обсуждаться среди всех партнёров по НАТО», — говорится в заявлении.

Также по теме «Линия на тотальное доминирование»: почему Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский лидер...

При этом в Германии отметили, что западные страны неоднократно обращались к России с призывом «развеять серьёзные сомнения в её приверженности договору», которые якобы появились после разработки новых российских ракет.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. По его словам, вина за это решение лежит именно на России, якобы не исполняющей положения договора.

«Я не понимаю, почему Обама (экс-президент США Барак Обама. — RT) не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT). Мы не позволим им нарушать договорённость. Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы его расторгнем и выйдем из него», — сказал он журналистам.

Между тем в России не согласились с обвинениями Вашингтона в свой адрес. В отличие от США, Москва соблюдает все положения ДРСМД и российская сторона «много лет» указывает на это, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это попытки представить дело так, будто Россия нарушает договор, который мы не просто не нарушаем, а соблюдаем самым строгим образом. И проявляем терпение, указывая на протяжении многих лет на вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», — отметил замминистра.

«Поддерживает во всех действиях»

Критическую позицию Германии по отношению к инициативе США, однако, не разделяют в Великобритании. Министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что в интересах Лондона было бы сохранить договор, однако глава британского оборонного ведомства разделяет точку зрения Вашингтона, согласно которой Россия якобы не соблюдает положения ДРСМД.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы договор продолжил действовать, но необходимо, чтобы обе стороны хотели этого, а на данный момент одна из сторон игнорирует его. Россия нарушила, и Россия должна навести у себя порядок», — цитирует его Financial Times.

Британская позиция, выраженная в поддержке американского решения разорвать соглашение, в котором Лондон заинтересован, объясняется тем, что Соединённое Королевство во всём поддерживает Соединённые Штаты, о чём бы ни шла речь, поясняет заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Великобритания все годы существования НАТО, весь послевоенный период и особенно в настоящее время является младшим союзником США, она поддерживает США во всех действиях, будь то агрессия в отношении Ирака или агрессивные действия в отношении Сирии», — напомнил он в беседе с RT.

Шаповалов подчеркнул, что в условиях, когда Великобритания отдаляется от Евросоюза перед брекситом, она становится «одинокой страной на европейском субконтиненте», из-за чего отношения с США приобретают дополнительную ценность.

«Ставят перед фактом»

Совсем другой вопрос — ценят ли в США также союзнические отношения с Европой. Решение о выходе из ДРСМД вряд ли было согласовано с Лондоном и тем более с Берлином, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

«Можно было бы ожидать, что Соединённые Штаты, являясь союзником европейских стран по НАТО, по крайней мере обсудят этот вопрос, попытаются найти какие-то варианты, но реакция западноевропейских стран свидетельствует о том, что США не удосужились с ними это обсудить», — сказал он.

Оленченко убеждён, что европейцев такой подход «обижает», так как их «просто ставят перед фактом». Однако не менее важно и то, что Вашингтон ставит под удар свою собственную репутацию в вопросе соблюдения договорённостей.

Михаил Горбачёв и Рональд Рейган на церемонии подписания ДРСМД, 1987 год

Reuters

«У Европы возникают сомнения, насколько надёжный союзник США в плане соблюдения договорённостей. Вот эти два момента, мне кажется, заметно ослабляют связи Вашингтона с Западной Европой прежде всего», — подчеркнул эксперт.

Однако несмотря на тот факт, что европейские страны осознают опасность расторжения ДРСМД, они не смогут надавить на Вашингтон, чтобы тот изменил своё решение, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Европа, которая жизненно зависит от Вашингтона в контексте вопросов безопасности, вряд ли сможет предъявить какой-либо ультиматум, потому что в случае жёстких ответных шагов со стороны Вашингтона она не сможет самостоятельно гарантировать себе безопасность», — сказал он RT.

Данюк выразил мнение, что европейские государства не пойдут на ухудшение отношений с США и скорее предпочтут дождаться следующего хозяина Белого дома.

«Вряд ли они пойдут на обострение отношений. В Европе надеются, что после того как Трамп закончит пребывать на посту президента США, подобного рода систему региональной и глобальной безопасности можно будет восстановить уже при другом руководстве в Белом доме», — отметил он.

Reuters

При этом, по словам Данюка, выход США из ДРСМД демонстрирует европейцам, что Трамп рассматривает Европу как «буферную зону».