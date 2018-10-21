В Германии назвали разрушительным решение Трампа о выходе из ДРСМД

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В Германии назвали «разрушительным» решение президента США Дональда Трампа выйти из договора о РСМД. Соответствующее заявление опубликовал госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен.
В Германии назвали разрушительным решение Трампа о выходе из ДРСМД
  • Reuters

«Разрушительное решение президента Трампа отказаться от договора о РСМД. Мы будем продолжать работу по ядерному разоружению», — написал он в Twitter.

Политик также призвал Россию «соблюдать обязательства в рамках соглашения».

«Теперь Европа должна предотвратить развитие ракет средней дальности», — заключил Аннен.

20 октября Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД.

По его словам, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры, если Вашингтон продолжит выходить из международных соглашений в одностороннем порядке. 

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