В США считают, что ДРСМД невозможно сделать многосторонним

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с газетой «Коммерсантъ» заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) невозможно сделать многосторонним.

«Мы видим, что Китай, Иран, КНДР — все они укрепляют свой потенциал методами, которые нарушали бы договор о РСМД, если бы эти страны были его подписантами. 15 лет назад, вероятно, и были возможности для того, чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним, но сегодня это уже неосуществимо на практике», — сказал он.

В частности, по словам Болтона, «от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют» положениям ДРСМД.

Предположить, что Пекин решит уничтожить всё не соответствующее договору вооружение, по мнению американского представителя, невозможно.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Россия и США найдут способ урегулировать разногласия, касающиеся ДРСМД.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.