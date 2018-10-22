Гутерреш выразил надежду, что Россия и США придут к компромиссу по ДРСМД
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Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
«Генеральный секретарь в курсе заявления США (о выходе из ДРСМД. — RT), и он надеется, что две страны сойдутся на том, что надо решить разногласия», — цитирует его РИА Новости.
20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД.
В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.