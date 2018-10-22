Гутерреш выразил надежду, что Россия и США придут к компромиссу по ДРСМД

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Россия и США найдут способ урегулировать разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Гутерреш выразил надежду, что Россия и США придут к компромиссу по ДРСМД
  • Reuters

Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь в курсе заявления США (о выходе из ДРСМД. — RT), и он надеется, что две страны сойдутся на том, что надо решить разногласия», — цитирует его РИА Новости.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.

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