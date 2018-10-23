«Со мной шутки не пройдут»: почему Трамп пригрозил России и Китаю наращиванием ядерного потенциала США

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличивать ядерный арсенал страны до тех пор, пока «остальные не придут в себя». Американский лидер уточнил, что имеет в виду Россию, Китай, а также других мировых игроков. Он указал, что Соединённые Штаты — самая богатая страна, и поэтому никто не сможет тягаться с Вашингтоном. Трамп также вновь бездоказательно обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как полагают эксперты, США предпринимают попытки усилить собственные позиции на фоне партнёрства России и Китая. Кроме того, аналитики убеждены, что Америка может использовать выход из ДРСМД для шантажа Европы.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон будет наращивать ядерный арсенал страны до тех пор, пока «остальные не придут в себя». Он указал, что подразумевает Россию и Китай. По его мнению, Пекин должен быть подписантом любого нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями, аналогичного Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключён 8 декабря 1987 года генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональд Рейганом.

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Глава Белого дома вновь обвинил Россию в том, что она якобы не выполняет условия этого договора.

«Когда они сделают это, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество (ядерных боеголовок. — RT), что я с удовольствием сделаю», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что это можно расценивать как угрозу не только Москве, но и Пекину.

«Это угроза кому бы то ни было. Будь то Китай или Россия», — добавил американский лидер.

По его словам, Соединённые Штаты имеют «больше денег, чем кто-либо», а потому другим игрокам не получится тягаться с Вашингтоном. «Со мной такие шутки не пройдут», — пригрозил Трамп.

Отметим, за прошедший фискальный год государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн, достигнув рекордной отметки в $21,516 трлн.

Между тем в российской столице с визитом находится советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Накануне он провёл переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым, а во вторник — с главой Минобороны Сергеем Шойгу, запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе переговоров, среди прочего, российская сторона напомнила о важности сохранения ДРСМД. В Москве убеждены, что разрыв соглашения нанесёт серьёзный удар по «всей международной правовой системе нераспространения и контроля над вооружениями».

При этом американский чиновник подчеркнул, что соглашение якобы нарушает только одна страна — Россия. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». Заметим, что Болтон также выразил мнение по включению в ДРСМД дополнительных участников, таких как КНР. Его позиция существенно отличается от мнения Трампа.

«В то же самое время мы видим, что Китай, Иран, КНДР — все они укрепляют свой потенциал методами, которые бы нарушали Договор о РСМД, если бы эти страны были его подписантами. 15 лет назад, возможно, и были возможности для того чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним. Но сегодня это уже неосуществимо на практике», — заявил американский советник.

«Америка будет шантажировать Европу»

Дональд Трамп идёт по пути другого президента-республиканца — Рональда Рейгана, которого считает для себя авторитетом. С таким утверждением выступил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, глава Белого дома опирается на стратегию, использованную Рейганом — навязывание гонки вооружений с последующим приходом к взаимному сокращению боезарядов.

«Очевидно, что в условиях усиления конкуренции великих держав и турбулентного мира, это уже становится фантазией. Понятно, что ДРСМД отчасти уже устарел по целому ряду вопросов. То, что американцы якобы пугают нас и пытаются усилить давление, — думаю, надо спокойно воспринимать эти шаги. Тем более, в условиях наличия у США крылатых ракет морского базирования, этим они перечеркнули договор», — заметил эксперт.

Политолог считает, что главным образом Трамп пытается надавить на Китай. Кроме того, США могут использовать ДРСМД для шантажа союзников в Европе.

«Очевидно что возможный выход ударит как раз по Пекину. Американцы могут эти ракеты установить на территории свои союзников в Азиатском регионе — Японии, Тайване, Южной Корее. При этом Европа в случае выхода из договора становится заложником российско-американских отношений. Америка будет шантажировать Европу», — пояснил Блохин в беседе с RT.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что процесс модернизации вооружений всегда был приоритетом Белого дома.

«В самой постановке вопроса нет сомнений, что США не будут тратить на вооружения больше, чем тратили. Совершенно очевидно, что США будут пытаться сохранить своё главенствующее положение в мире. Они частично понимают, что играют в опасные игры, но тех людей, которые находятся у власти, это не остановит. Очевидно, эта тенденция продолжится, деградация мировой политической системы идёт быстро. Я думаю, что этот процесс продолжится», — заметил аналитик.

Кроме того, по его мнению, в Вашингтоне озабочены ростом мирового влияния Китая, а также сотрудничеством Москвы и Пекина.

«Трамп не хочет допустить российско-китайского сближения и создания некоего стратегического союза. При этом в перспективе он больше боится Китая, чем России, исходя из экономики, что вполне оправдано. Китай может себе позволить многое в плане перевооружения. Поэтому Трамп уже требует, чтобы Китай тоже начал разоружаться, хотя у США нет оснований этого требовать. Этот вопрос не является предметом ультимативных требований. Соединённые Штаты не могут в одностороннем порядке включить китайский потенциал в свои расчёты», — подчеркнул Брутер в разговоре с RT.

США желают выйти из ДРСМД

В субботу, 20 октября, Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, поскольку РФ якобы не выполняет условий соглашения. Согласно документу, стороны отказались от применения и разработки любого вида баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км. В общей сложности к июню 1991 года были уничтожены 1846 советских ракетных комплексов (против 846 американских) и 117 советских объектов (против 32 американских).

Между тем в последние годы державы регулярно обмениваются взаимными обвинениями. При этом отметим, что российская сторона свои претензии аргументирует, в отличие от американской.

Позиция главы Белого дома вызвала серьёзную обеспокоенность у мирового сообщества. Крупные игроки, за исключением Великобритании, а также международные организации выразили недоумение из-за возможного решения Вашингтона.

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Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности ДРСМД для Европы, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил надежду на отказ США от подобного шага, в Европейском союзе призвали Вашингтон задуматься о последствиях данного решения. А в Германии выразили сожаление из-за «разрушительной» инициативы американского лидера.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что реализация Америкой своих намерений «сделает мир более опасным». Как добавил замглавы российского МИД Сергей Рябков, «топорные и грубые» односторонние шаги Вашингтона могут спровоцировать ответ со стороны Москвы.

Напомним, что на прошлой неделе в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не станет инициатором всемирной катастрофы, поскольку в военной доктрине страны не заложен превентивный удар.