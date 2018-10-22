Австрия предостерегла США от выхода из Договора о РСМД

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Любой отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности может привести к гонке вооружений, и этого нельзя допускать, заявил официальный представитель правительства Австрии Петер Лаунски-Тиффенталь.
Австрия предостерегла США от выхода из Договора о РСМД
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Он отметил, что данный договор «крайне важен для стабильности и мира в Европе и за её пределами», передаёт РИА Новости.

«Любой отказ от договора привёл бы к гонке вооружений, чего обязательно нужно избежать. Европа заинтересована в том, чтобы напряжённость в отношениях США и России снизилась и они не возвращались во времена холодной войны», — добавил он.

Он подчеркнул, что австрийская сторона привержена разоружению, функциональному мультирализму и снижению напряжённости за столом переговоров.

Ранее в Европейском союзе также призвали Вашингтон задуматься над последствиями выхода из ДРСМД. МИД Франции предостерёг от поспешных шагов в отношении договора. 

20 октября американский президент Дональд Трамп объявил о планах США выйти из Договора о РСМД. 

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