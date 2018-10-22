Франция предостерегла от поспешных шагов в отношении Договора о РСМД
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на брифинг официального представителя французского МИД.
«Мы призываем все стороны избегать односторонних поспешных решений, которые будут вызывать сожаление», — сказал он.
По словам дипломата, французский лидер Эммануэль Макрон напомнил президенту США Дональду Трампу о важности, которую «Франция придаёт этому договору, в особенности для европейской безопасности и стратегической стабильности».
Ранее Макрон в телефонной беседе с Трампом затронул тему ДРСМД, отметив важность договора для Европы.
В Кремле заявили, что слом положений договора принудит российскую сторону принимать меры по обеспечению своей безопасности.
20 октября Трамп заявил о планах США выйти из Договора о РСМД.