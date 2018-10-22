Франция предостерегла от поспешных шагов в отношении Договора о РСМД

Франция предостерегает от поспешных односторонних решений в отношении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого США намерены выйти.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на брифинг официального представителя французского МИД.

«Мы призываем все стороны избегать односторонних поспешных решений, которые будут вызывать сожаление», — сказал он.

По словам дипломата, французский лидер Эммануэль Макрон напомнил президенту США Дональду Трампу о важности, которую «Франция придаёт этому договору, в особенности для европейской безопасности и стратегической стабильности».

Ранее Макрон в телефонной беседе с Трампом затронул тему ДРСМД, отметив важность договора для Европы.

В Кремле заявили, что слом положений договора принудит российскую сторону принимать меры по обеспечению своей безопасности.

20 октября Трамп заявил о планах США выйти из Договора о РСМД.