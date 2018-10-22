Франция предостерегла от поспешных шагов в отношении Договора о РСМД

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Франция предостерегает от поспешных односторонних решений в отношении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого США намерены выйти.
Франция предостерегла от поспешных шагов в отношении Договора о РСМД
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на брифинг официального представителя французского МИД.

«Мы призываем все стороны избегать односторонних поспешных решений, которые будут вызывать сожаление», — сказал он.

По словам дипломата, французский лидер Эммануэль Макрон напомнил президенту США Дональду Трампу о важности, которую «Франция придаёт этому договору, в особенности для европейской безопасности и стратегической стабильности».

Ранее Макрон в телефонной беседе с Трампом затронул тему ДРСМД, отметив важность договора для Европы. 

В Кремле заявили, что слом положений договора принудит российскую сторону принимать меры по обеспечению своей безопасности. 

20 октября Трамп заявил о планах США выйти из Договора о РСМД. 

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