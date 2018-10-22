В Кремле заявили, что слом ДРСМД принудит Россию принять меры

Слом положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если вы внимательно перечитаете разные выступления и интервью президента (России. — RT), он неоднократно говорил о том, что слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности, потому что — что такое слом ДРСМД? Это значит, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку вот этих систем в дальнейшем, а если разрабатывается эта система, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», — сказал Песков.

При этом он добавил, что выход США из ДРСМД — «это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего дня».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении дождаться официального разъяснения Соединённых Штатов по решению о возможном выходе из Договора о РСМД. Он отметил, что США пока не начали процесс выхода из договора.

Как стало известно, тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ходе телефонного разговора обсудили президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп. Отмечается, что Макрон подчеркнул важность этого договора для европейской безопасности.