Песков: выход США из ДРСМД сделает мир более опасным

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что намерение президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД вызывает глубокую обеспокоенность.
Песков: выход США из ДРСМД сделает мир более опасным
  • РИА Новости

«И мы считаем, что намерение выйти из этого документа (ДРСМД. — RT), конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с тем, что Россия нарушает Договор о РСМД.

По его словам, «Россия была и остаётся приверженной положениям этого договора».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости дождаться официального разъяснения Соединённых Штатов по решению о возможном выходе из Договора о РСМД.

20 октября американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединённые Штаты выйдут из ДРСМД.

Политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, комментируя ситуацию в беседе с Пятым каналом, сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, а соглашение ограничивает Вашингтон в действиях.

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