Лавров прокомментировал планы США выйти из Договора о РСМД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении дождаться официального разъяснения Соединённых Штатов по решению о возможном выходе из Договора о РСМД.

«Сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно. Мы дождёмся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег», — ответил Лавров на вопрос RT в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Элуа Альфонсом Максимом Дуву.

Он также отметил, что США пока не начали процесс выхода из договора.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о РСМД. Как отметил глава государства, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее также заявил, что Россия примет ответные меры, если Соединённые Штаты продолжат выходить из международных соглашений в одностороннем порядке.