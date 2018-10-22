Макрон заявил Трампу о важности ДРСМД для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом затронул тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает Елисейский дворец.

«Президент республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — приводит Le Figaro текст сообщения.

Ранее Трамп заявил, что США выйдут из Договора о РСМД. Он объяснил это решение тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

В МИД России пообещали принять ответные меры, если Соединённые Штаты продолжат выходить из международных соглашений в одностороннем порядке.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон могут обсудить тему ДРСМД.