Макрон заявил Трампу о важности ДРСМД для Европы
- Reuters
«Президент республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — приводит Le Figaro текст сообщения.
Ранее Трамп заявил, что США выйдут из Договора о РСМД. Он объяснил это решение тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
В МИД России пообещали принять ответные меры, если Соединённые Штаты продолжат выходить из международных соглашений в одностороннем порядке.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон могут обсудить тему ДРСМД.