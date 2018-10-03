Хронические обязательства: почему США не могут остановить рост госдолга

Госдолг США за прошедший фискальный год вырос более чем на $1,2 трлн — до рекордной отметки в $21,516 трлн. Американский лидер Дональд Трамп называет колоссальную долговую нагрузку наследством, доставшимся от администрации Барака Обамы. Он утверждает, что рост импортных пошлин позволит Вашингтону сократить это бремя. Однако эксперты полагают, что расчёты главы Белого дома не оправдаются из-за масштабов долга и хронического дефицита торгового баланса. По их мнению, предпосылки потенциального финансового коллапса были заложены ещё при Рональде Рейгане.

Государственный долг Соединённых Штатов за текущий фискальный год (с сентября 2017-го по октябрь 2018 года. — RT) вырос более чем на $1,2 трлн — до рекордной отметки в $21,5 трлн. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой на статистику Минфина США.

Отметку в $21,5 трлн госдолг впервые преодолел в пятницу, 28 сентября.

Федеральный госдолг США включает задолженности страны иностранным государствам, инвестиционным фондам, банкам, органам управления штатов, страховым компаниям, а также сберегательные облигации США.

В 2018 году несколько стран, включая Россию, вышли из списка основных держателей ценных бумаг казначейства США — долговых обязательств, гарантируемых американским правительством.

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РФ входила в число крупнейших держателей трежерис на протяжении 11 лет. Однако с начала весны 2018-го инвестиции России в американские казначейские бумаги сократились в 6,5 раза — до $14,9 млрд. Одновременно с Россией продать американские бонды решила и Турция, уменьшив свои вложения на 42% — до $28,8 млрд.

Безусловным лидером по инвестициям в госдолг США остаётся Китай, которому принадлежат облигации на сумму $1,2 трлн. Однако в июле нынешнего года Пекин сократил эти вложения на на $7,7 млрд. На втором месте в списке основных вкладчиков — Япония с $1,04 трлн.

При этом эксперты отмечают, что держатели американских бондов продолжат от них избавляться, несмотря на высокую доходность этих бумаг. Массовая продажа бондов ударит по экономике США, пояснил эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.

На сегодня в общем объёме задолженности США ($21,488 трлн) практически треть (29%) приходится именно на облигации-трежерис. В июле этот показатель составил $6,251 трлн.

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«Следующим ожидаемым шагом будет распродажа Китаем своего запаса американских долговых облигаций. Сокращение вложений на $7,7 млрд говорит о том, что этот процесс уже начался. КНР фактически попала под вторичные санкции, связанные с мерами США против России, КНДР и Ирана. Сейчас это санкции за покупку вооружения у России», — рассказал он.

По словам Холодкова, рост доходности этих облигаций приводит к тому, что правительству нужно больше денег на выплату процентов. Это автоматически выливается в рост государственного долга.

«При Обаме госдолг вырос практически в два раза — с $10 трлн до почти $20 трлн. Хотя Трамп выдвигал лозунг о том, что Америка заморозит или даже сократит свой государственный долг, фактически ему не удаётся выполнить эту задачу», — пояснил эксперт.

Тарифный удар

Сокращение госдолга США было представлено как одна из причин для введения администрацией Дональда Трампа новых тарифных пошлин на импортные товары. Трамп полагает, что на вырученные средства федеральные власти смогут погасить значительную часть обязательств.

«Благодаря пошлинам мы сможем начать выплачивать большие суммы от долга в размере $21 трлн, который был накоплен во многом благодаря администрации Обамы, в то же время будем уменьшать налоги для наших граждан», — написал американский лидер в своём Twitter в августе.

..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.

В конце сентября вступило в силу решение администрации Трампа о введении десятипроцентных пошлин на китайские товары на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Кроме того, американский лидер заявил, что в наращивании экономического давления может быть и третий этап: если Пекин предпримет активные ответные меры, то Вашингтон рассмотрит возможность ввода новых ограничений.

Однако немедленного положительного эффекта от подобной политики ожидать не стоит, поясняет Холодков. Кроме того, некоторые действия президента США могут иметь и весьма негативные последствия.

«Его налоговая реформа даёт негативный эффект с точки зрения формирования государственного бюджета уже сейчас. Доходы упали в связи с сокращением налогов, а расходы увеличиваются. Дефицит растёт. Чтобы его покрыть, власти вынуждены вновь занимать, выпуская трежерис. Чтобы обслуживать этот долг и постепенно погашать по нему проценты, американцы тратят всё больше и больше», — рассказал экономист.

«Хронический дефицит»

Аналитики подчёркивают, что основной финансовой проблемой США является дефицит торгового баланса.

Американский президент Дональд Трамп полагает, что благодаря новым ввозным пошлинам на импортные товары США смогут выплатить значительную часть государственного долга.

Reuters

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«Сильно сократить его Вашингтону не удаётся по причине того, что за длительный период глобализации очень многие отрасли американской промышленности перевели свои производства за рубеж — в страны с низкими затратами на рабочую силу, сырьё, электроэнергию. Произошла деиндустриализация Америки. Из-за этого возник хронический дефицит торгового баланса, когда в США импортируют товаров больше, чем экспортируют. Из этого вытекают все финансовые проблемы Америки, в том числе и рост государственного долга», — рассказал Холодков.

Несмотря на жёсткий протекционизм нынешней администрации, Трамп пока не в силах решить эту проблему, пояснил эксперт.

«У меня большие сомнения, что ему удастся выполнить эту задачу до завершения первого срока на посту президента. В этом случае Трампу не стоит даже и рассчитывать на переизбрание», — отметил он.

«Бледная тень былого могущества»

Весной Счётная палата США представила доклад, в котором утверждалось, что основной причиной роста американского госдолга стали расходы на здравоохранение. В документе сообщалось, что количество пользующихся услугами Фонда медицинского страхования американцев к 2030 году вырастет до 81 млн.

В документе также указывалось, что в 2017 году дефицит бюджета США увеличился до $666 млрд. Этот показатель ежегодно растёт вместе с госдолгом. Так, в предыдущем фискальном году сумма, на которую расходы бюджета превысили доходы, составила $587 млрд, а в 2016 году — $439 млрд.

По мнению эксперта Центра проблем безопасности РАН Константина Блохина, основу для потенциального банкротства американской финансовой системы заложил ещё президент Рональд Рейган, вступивший в гонку вооружений с Советским Союзом.

«Сейчас госдолг достиг таких масштабов, что сложно его не только уменьшить, но и просто остановить рост. Неизвестно, до какого предела эта цифра должна вырасти, чтобы привести к коллапсу экономики США. Но очевидно, что огромный ущерб будет нанесён, если ряд стран откажутся от доллара как международной валюты для торговых операций. Тогда вместе с ростом госдолга этот удар для американской экономики может оказаться фатальным», — пояснил Блохин в беседе с RT.

Эксперт также полагает, что с учётом текущих реалий Трампу не удастся сократить госдолг — главным образом из-за увеличения оборонного бюджета США.

«Такой огромный госдолг и торговый дефицит — это показатель упадка Соединённых Штатов. Безусловный лидер и гегемон должен быть лидером во всех сферах. А этот долг сигнализирует о банкротстве США в экономической сфере. Она держится на долларе и его статусе международной денежной единицы. Такой долг — это индикатор кризиса американской сверхдержавы. Сегодняшние США — это бледная тень того могущества, которым обладал Вашингтон после Второй мировой войны», — заключил Блохин.