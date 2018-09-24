«Меры экономического запугивания»: к чему может привести усиление давления администрации Трампа на Китай

Вашингтон готовится усилить давление на КНР, для этого разрабатываются меры, в принятии которых будут участвовать все главные ведомства администрации Трампа, сообщают американские СМИ. По данным анонимных источников в Белом доме, Пекин станет «пугалом» для американцев наравне с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намереваются одержать победу в торговой войне с Китаем и заставить его вести себя «как положено». Эксперты считают, что в ответ на американскую агрессивную политику КНР станет искать новые рынки сбыта и активнее развивать проекты совместного производства, в частности с Россией, что в результате может привести к переформатированию мировой торговли.

Белый дом планирует значительно усилить давление на Китай, в принятие новых ограничительных мер будет вовлечена вся администрация Трампа, включая Национальный совет безопасности, Министерство финансов США и Пентагон. Об этом изданию Axios сообщили источники в Белом доме.

«Мы больше не будем делать пугало только из России. Теперь будут Россия и Китай», — приводит издание слова одного из чиновников.

Сообщается, что Вашингтон готовится распространить информацию о неких «враждебных действиях против американских граждан, а также публичного и частных секторов экономики», которые якобы предпринимал КНР и на основании которых будут приняты новые меры. В рамках этих заявлений особое внимание будет уделено вредоносным кибератакам, вмешательству в выборы, а также воровству интеллектуальной собственности.

«Мы продемонстрируем, как китайцы внедряются в США и как мы с этим боремся. Инициатива идёт от аппарата нацбезопасности. Например, киберворовство всё чаще фигурирует в ежедневных брифингах президента», — отметил источник.

«Мы добьёмся результата»

О курсе на новый виток эскалации отношений с Китаем сигнализируют не только анонимные источники, но и ведущие чиновники администрации Трампа. Так, глава американской дипломатии Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 23 сентября, также поднял вопрос об интеллектуальной собственности.

«Мы добьёмся результата, при котором Китай будет вести себя так, как положено глобальной силе: прозрачно, в соответствии с законом и без воровства», — заявил он.

Действия Белого дома по введению завышенных тарифов он охарактеризовал как защитные меры в экономическом противостоянии с КНР.

«Торговая война Китая против США продолжается многие годы. Если вы хотите называть это торговой войной, то мы намереваемся одержать в ней победу», — утверждает Майк Помпео.

В понедельник, 24 сентября, вступили в силу введённые Трампом 10%-ные пошлины на китайские товары на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года эти пошлины вырастут до 25%. При этом американский лидер заявил, что в наращивании экономического давления может быть и третий этап — когда тарифами могут быть обложены товары стоимостью $267 млрд, если Пекин будет принимать активные меры в ответ на уже существующие ограничения.

Госсекретарь США Майк Помпео

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При этом, по данным Bloomberg, в администрации Трампа осознают, что торговая война с Китаем навредит рядовым американским потребителям, но это необходимо для защиты долгосрочных интересов США.

«Бездействие наносило бы вред американской экономике и потребителям в течение более длительного периода времени», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Торговая гегемония

Государственный совет КНР распространил заявление, в котором тарифные меры названы попыткой США навязать стране свои интересы через запугивание.

«С 2017 года, когда к власти пришла новая администрация США, они под лозунгом «США прежде всего» отступились от основных международных норм, в том числе и ведения переговоров на основе взаимного уважения и равенства, стали использовать политику односторонних действий, протекционизм и торговый гегемонизм», — говорится в заявлении китайской стороны.

В заявлении Госсовета отмечается, что Вашингтон «принял целый ряд мер экономического запугивания в отношении многих стран» — в особенности Китая, включая постоянное повышение пошлин и необоснованную критику, что ставит под угрозу систему международной торговли.

«В результате китайско-американские разногласия за короткий период постоянно обострялись, что привело к тому, что усилиям правительств и народов двух стран по построению торгово-экономических отношений был нанесен серьёзный урон. Это также поставило под угрозу систему многосторонней торговли и принципы свободной торговли», — заявили китайские власти.

Кроме торговых ограничений, США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400. В ответ власти КНР выразили протест военному атташе посольства США, а также отменили официальный визит главы Военно-морских сил страны Шэнь Цзиньлуна.

Курс на импортозамещение

Кроме ограничительных мер в торговле, Вашингтон будет наносить удар в технологической сфере, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Будет осуществляться ужесточение экспортного контроля, ограничение возможностей китайского бизнеса приобретать американские материалы, компоненты и технологии, в том числе в тех сферах, где китайцы от этого критически зависят», — считает эксперт.

Под предлогом нарушения законов об интеллектуальной собственности США начнут бить по китайскому высокотехнологичному бизнесу, отметил Кашин.

«Таким компаниям, как, например, Huawei, будет закрыт доступ к американскому софту и компонентам. Наиболее успешные отрасли китайской экономики — это информационные и коммуникационные технологии. Они находятся в зависимости от поставок компонентов из США», — отметил эксперт.

По словам политолога, давление в военно-политическом плане уже обозначено по направлению Тайваня, который демонстративно поддерживается США, и Южно-китайского моря.

«Китай реализует большую программу импортозамещения. Потенциально наиболее мощной ответной мерой со стороны Пекина может стать снижение использования доллара во внешней торговле, учитывая, что КНР — крупнейший игрок в этой сфере. Отказ от доллара станет болезненным ударом по экономике США, но реализация таких мер потребует времени и усилий», — заключил Кашин.

Связка России и Китая

США было очень сложно подобраться к КНР, так как китайская экономика была грамотно выстроена, отметил в интервью RT руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

«Поэтому США решили ударить по экспорту и технологиям. Это автоматически может затронуть и внутреннее производство в КНР, потому что речь идёт о потенциальном разорении нескольких десятков тысяч китайский компаний, которые были ориентированы на США», — отметил Маслов.

По словам эксперта, когда эта ситуация оформилась окончательно, Вашингтон начал увязывать Китай и Россию как цель санкционного давления, чтобы одним залпом попытаться убить двух зайцев.

«Формально получается, что Китай пока ещё не под действием каких-либо санкций, но целый ряд операций затруднён. Другая ситуация связана с рядом китайских технологических компаний, которые будут сотрудничать с российскими партнёрами, подпадающими под санкции Вашингтона. Тогда они тоже могут быть заблокированы на американском рынке», — пояснил эксперт.

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Трамп хочет остановить рост Китая и оставить его в тех экономических и политических рамках, в которых он находится сейчас, отмечает Маслов. Точно такие же методы используются для изоляции России, чтобы не дать развиваться экономическим связям этих двух стран, добавил он.

«Китай уже сейчас ищет новых торговых партнёров и наверняка будет создавать новые торговые союзы, основанные на свободных экономических зонах. Если из-за действий США у Пекина возникнут трудности на мировом рынке, он будет создавать совместное производство, например с Россией. Эти товары уже смогут выходить на рынки третьих стран. Мы увидим переориентацию мировой торговли», — прокомментировал ситуацию эксперт.

От этого могут пострадать ближайшие союзники США в Азии — Япония и Южная Корея, отметил Маслов. По его словам, выиграть в такой ситуации могут Индия и целый ряд латиноамериканских стран, где Китай сможет разместить своё производство, чтобы вытеснить эти страны из зоны влияния США.