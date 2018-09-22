«Главные соперники»: в США заявили о «планах» России и Китая использовать космос в военных операциях

Главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай, говорится в аналитическом материале Института стратегических исследований при военном университете США в Пенсильвании. По мнению автора доклада, Москва и Пекин якобы намерены использовать космическое пространство в возможных военных операциях. Однако с 2008 года РФ и КНР ведут последовательную работу по разработке международного соглашения, которое бы наложило запрет на размещение оружия в космосе, и США уже неоднократно отклоняли эту инициативу. Опрошенные RT эксперты считают, что Вашингтон сознательно превращает космос в новый театр боевых действий. Также в докладе Пентагона отмечается зависимость Штатов от поставок российских двигателей РД-180. По данным исследователей, на создание американского аналога потребуется по меньшей мере пять лет, а работы обойдутся в сумму более $1 млрд.

Институт стратегических исследований армии США при военном университете в Пенсильвании подготовил подробную методичку, в которой проводится анализ существующего расклада сил в космическом пространстве.

Институт специализируется на изучении ключевых политических, экономических и прочих факторов, влияющих на национальную безопасность Соединённых Штатов и их оборонную стратегию. На основании изысканий специалисты готовят публикации, в которых содержатся анализ и стратегические рекомендации для Пентагона.

RT ознакомился с материалом института, посвящённым милитаризации космоса, который сегодня — наряду с сушей, водой и воздухом — рассматривается как возможная площадка для ведения боевых действий.

Главная угроза в космосе, с которой могут столкнуться США, — это Россия и Китай, отмечают аналитики Института стратегических исследований армии США.

«Как и Соединённые Штаты, Россия и Китай стремятся интегрировать военно-космическую деятельность в свои комбинированные военные операции. Оба этих государства утверждают, что развитие их военного потенциала и создание мощной, высокотехнологичной и интегрированной системы обороны необходимо для нейтрализации растущей угрозы со стороны США и их союзников», — утверждается в документе.

Отметим, что в июне 2018 года Вашингтон приступил к формированию космических войск США, нового, шестого вида вооружённых сил (прежде ВС США состояли из Сухопутных войск, авиации, флота, морской пехоты и Береговой охраны).

Как утверждается в материале института, Россия и Китай — «основные соперники США», поскольку стремятся добиться военного превосходства в космическом пространстве.

Однако также автор исследования обращает внимание на то, что в 2008 году Москва и Пекин на Конференции по разоружению (КР) в Женеве внесли проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), который предусматривает запрет на размещение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые действия в отношении космических объектов. В 2014 году Россия и Китай представили обновлённый проект, в котором учитывались предложения других государств.

«Параллельно с деятельностью по расширению своих военно-космических арсеналов Россия и Китай добиваются заключения всеми странами мира Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, проект которого был впервые представлен в 2008 году и доработан в 2014-м», — говорится в докладе.

Тогда США не поддержали этот документ: согласно официальной позиции Вашингтона, проект «содержит принципиальные недостатки».

В документе отмечается, что возражения США касались области действия предложенного договора и «отсутствия в нём рабочих определений, механизмов международного контроля и положений, касающихся противоспутникового оружия наземного базирования». Однако Вашингтон не предлагает альтернативных проектов и по существу не ведёт работу по нераспространению оружия в космосе.

В июле МИД России подчеркнул, что Вашингтон «не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация».

«Такие действия американских законодателей (выделение в рамках оборонного бюджета США средств на милитаризацию космоса. — RT) отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — RT). Очевидно, что появление оружия в космосе имело бы дестабилизирующее воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, в МИД отметили, что вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений.

«Вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном ещё в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться», — говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении.

В разговоре с RT военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что Штатам невыгодно принимать предложение России и Китая и отказываться от милитаризации космического пространства. По словам эксперта, современное вооружение, которое есть у Москвы и Пекина, не позволит Штатам использовать свои наступательные средства, а потому Вашингтон заинтересован в развитии космических военных комплексов.

«При подписании такого договора комплексы космического базирования не смогут быть выведены американской стороной, поэтому они не хотят лишать себя такой перспективы, учитывая, что у них идут программы военного космоса — это и спутники, и различные боевые платформы, которые они собираются вывести в космос. На это уже выделены деньги. Поэтому они всячески третируют предложения со стороны России и Китая», — полагает эксперт.

Ракетные двигатели РД-180

Согласно докладу Института стратегических исследований армии США, Россия и Китай используют космос якобы не только для обеспечения своей национальной безопасности, но и для наращивания политического влияния в мире.

«Как Россия, так и Китай рассматривают космическую деятельность как ключевой элемент своих систем национальной безопасности, а также как важную составляющую своей экономической мощи, политического влияния и информационных возможностей», — утверждается в докладе.

В материале утверждается, что Москва якобы пригрозила США разорвать контракт на поставки российских жидкостных ракетных двигателей РД-180, которые американская сторона использует на первой ступени американских ракет Atlas 5. Согласно автору доклада, Россия была готова пойти на такой шаг в ответ на санкции Вашингтона. Однако это утверждение ложное: российская сторона выполняет все обязательства по соглашениям. Об этом в августе 2018 года заявлял замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Никакие идеи из разряда свёртывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы, либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций (ответных действий на санкционную политику США. — RT)», — cказал Рябков.

При этом американская сторона констатирует, что у США пока нет возможности отказаться от закупок российских двигателей. Так, в конце июля 2018 года НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance (ULA) заключили новое соглашение о поставке США шести ракетных двигателей РД-180 в 2020 году.

Ракетные двигатели РД-180

© Илья Питалёв / РИА Новости

Автор доклада Института стратегических исследований армии США не упоминает, что ранее конгресс ввёл запрет на использование РД-180 после 2019 года, но затем отменил его, поскольку США не смогли создать аналог российского ракетного двигателя. При этом в материале всё же отмечается, что в США на данный момент замены РД-180 нет, а работа по созданию агрегата может занять по меньшей мере пять лет и обойтись бюджету в сумму более $1 млрд.

В разговоре с RT член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков отметил, что в Штатах уже давно призывают отказаться от российских двигателей, однако такие заявления — инструмент политической игры.

«Разговор об отказе от закупки наших ракетных двигателей идёт уже несколько лет в США. Они не только говорят, но и разрабатывают замену нашим двигателям, но это надо списать скорее на политическую игры, чем на реальные вещи», — подчеркнул эксперт.

«Требуется повышение финансирования»

Также в аналитическом материале Института стратегических исследований США полагают, что Россия и Китай являются «противниками, имеющими наибольшие возможности» для развития космического потенциала. Между тем в документе подчёркивается, что на данный момент превосходством в космосе обладают Соединённые Штаты.

При этом автор исследования утверждает, что Россия может «воссоздать» советское оружие, которое в будущем способно помешать американским военно-космическим операциям.

«Во времена холодной войны Советский Союз обладал противоспутниковым оружием, включавшим противоспутниковые ракеты прямого запуска, спутники-перехватчики на компланарной орбите и системы направленной энергии. Многое из этого потенциала может быть воссоздано Россией», — говорится в докладе.

Как утверждается в документе, подобные системы были разработаны, а некоторые даже реализованы на практике ещё несколько десятилетий назад, а потому «уместно предположить, что в будущем противники США могут использовать подобные системы».

«Иными словами, возрастает опасность для наших военно-космических операций и их уязвимость для нарушения деятельности, создания запретных зон или уничтожения космических аппаратов», — подчёркивают в институте.

В разговоре с RT руководитель Института космической политики Иван Моисеев выразил мнение, что такая программа действительно существовала во времена Советского Союза, однако сейчас США делают подобные заявления, чтобы оправдать увеличение финансирования американских военно-космических операций.

«В 1980-е года у нас была большая программа по противоспутниковому оружию, было запущено около 20 противоспутников, но после этого работы прекратились и больше не возобновлялись. В целом можно сказать, что эти заявления характерны для того периода, когда требуется повышение финансирования на военные нужды», — подчеркнул эксперт.

Между тем в документе Института стратегических исследований армии США сообщается, что в настоящее время Сухопутные войска США вместе с Корпусом морской пехоты занимаются разработкой концепции комбинированного боя в различных сферах, которая «предполагает больший упор на операции в космосе и других сферах военных действий».

«Данная концепция исходит из того, что будущие противники США, такие как Россия и Китай, будут полагаться на использование высокоточного оружия дальнего радиуса действияпри поддержке комплексных систем ПВО, что вынудит вооружённые силы США вести боевые действия в рассредоточенном положении», — говорится в документе.

В разговоре с RT вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что подобные опасения продиктованы тем, что арсенал РФ пополняется самыми современными образцами оружия.

«Российский президент уже показал образцы высокоточного оружия, как в космосе, так и под водой. Естественно, это создаёт у американцев определённую грусть и понимание, что безнаказанность им не грозит», — подытожил эксперт.