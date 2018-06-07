Путин: Россия проведёт испытания сверхтяжёлой ракеты в беспилотном режиме к 2022 году
- Reuters
«У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжёлой ракеты, это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году уже пилотируемые аппараты должны использоваться», — сказал Путин.
По его словам, у России амбициозные планы по развитию космической сферы.
Ранее в «Роскосмосе» не исключили сотрудничества с Китаем при создании сверхтяжёлой ракеты.
RT ведёт прямую трансляцию.