Путин: Россия проведёт испытания сверхтяжёлой ракеты в беспилотном режиме к 2022 году

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что первые испытания сверхтяжёлой ракеты в беспилотном режиме должны пройти к 2022 году.
Путин: Россия проведёт испытания сверхтяжёлой ракеты в беспилотном режиме к 2022 году
  • Reuters

«У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжёлой ракеты, это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году уже пилотируемые аппараты должны использоваться», — сказал Путин.

По его словам, у России амбициозные планы по развитию космической сферы.

Ранее в «Роскосмосе» не исключили сотрудничества с Китаем при создании сверхтяжёлой ракеты. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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