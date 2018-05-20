СМИ: Россия может вернуться к использованию ракет «Сатана» для запуска спутников

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Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для запуска космических аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — рассказали агентству.

Отмечается, что речь идёт о модернизации под космические старты именно версии РС-20В.

В марте в Минобороны России объявили о скором начале утилизации ракет «Сатана».

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