Мантуров: Китай согласился стать партнёром авиасалона МАКС-2019

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Китай согласился стать партнёром Международного авиационно-космического салона в Жуковском в 2019 году, сообщает РИА Новости.
Мантуров: Китай согласился стать партнёром авиасалона МАКС-2019
  • РИА Новости

«Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнёром», — заявил Мантуров.

Он отметил, что Китай принял это предложение.

Ранее Мантуров рассказал о «качественном прорыве» в росте товарооборота России и Китая.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества Москвы и Пекина.

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