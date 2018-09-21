Мантуров: Китай согласился стать партнёром авиасалона МАКС-2019
- РИА Новости
«Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнёром», — заявил Мантуров.
Он отметил, что Китай принял это предложение.
Ранее Мантуров рассказал о «качественном прорыве» в росте товарооборота России и Китая.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества Москвы и Пекина.