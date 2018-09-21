Мантуров: Китай согласился стать партнёром авиасалона МАКС-2019

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Китай согласился стать партнёром Международного авиационно-космического салона в Жуковском в 2019 году, сообщает РИА Новости.

РИА Новости

«Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнёром», — заявил Мантуров. Он отметил, что Китай принял это предложение. Ранее Мантуров рассказал о «качественном прорыве» в росте товарооборота России и Китая. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества Москвы и Пекина.