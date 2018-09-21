Мантуров рассказал о «качественном прорыве» в росте товарооборота России и Китая

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России и Китаю удалось достичь качественного прорыва в росте товарооборота в 2017 году. Такое мнение выразил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Если в 2016 году мы говорили скорее о восстановительном росте после двухлетнего снижения, то сейчас можно вести речь о качественном прорыве, по итогам прошлого года взаимная торговля увеличилась на 31,5%, и в текущем году мы фиксируем схожую динамику», — цитирует министра РИА Новости.

Мантуров также отметил формирование «устойчивых предпосылок» для выхода взаимной торговли Китая и России на объём, превышающий $100 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества Москвы и Пекина.

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