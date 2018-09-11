Путин: Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчётах

Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.

«С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчётах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках», — сказал Путин.

По его словам, важной сферой сотрудничества между двумя странами также является энергетика.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал помехой зависимость мировой торговли от доллара США.