Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией
- Reuters
«Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», — приводит РИА Новости слова Гэн Шуана.
Он отметил, что действия американской стороны подрывают отношения между вооружёнными силами Китая и США.
Накануне Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400.