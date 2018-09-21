Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что санкции США, которые были введены в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией, являются грубым нарушением принципов международных отношений.
Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией
  • Reuters

«Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», — приводит РИА Новости слова Гэн Шуана.

Он отметил, что действия американской стороны подрывают отношения между вооружёнными силами Китая и США.

Накануне Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

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