Доклад: главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай
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По мнению автора доклада, с которым ознакомился RT, Москва и Пекин якобы намерены использовать космическое пространство в возможных военных операциях.
«Как и Соединённые Штаты, Россия и Китай стремятся интегрировать военно-космическую деятельность в свои комбинированные военные операции. Оба этих государства утверждают, что развитие их военного потенциала и создание мощной высокотехнологичной и интегрированной системы обороны необходимо для нейтрализации растущей угрозы со стороны США и их союзников», — говорится в документе.
Также в материале института утверждается, что Россия и Китай — «основные соперники США», поскольку стремятся добиться военного превосходства в космическом пространстве.
Подробнее — в материале RT.