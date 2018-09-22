Доклад: главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай

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Институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании выпустил аналитический доклад, в котором говорится, что главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай.
Доклад: главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай
  • © artemjew.ru

По мнению автора доклада, с которым ознакомился RT, Москва и Пекин якобы намерены использовать космическое пространство в возможных военных операциях. 

«Как и Соединённые Штаты, Россия и Китай стремятся интегрировать военно-космическую деятельность в свои комбинированные военные операции. Оба этих государства утверждают, что развитие их военного потенциала и создание мощной высокотехнологичной и интегрированной системы обороны необходимо для нейтрализации растущей угрозы со стороны США и их союзников», — говорится в документе.

Также в материале института утверждается, что Россия и Китай — «основные соперники США», поскольку стремятся добиться военного превосходства в космическом пространстве.

Подробнее — в материале RT.

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