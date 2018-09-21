Наказание за «Триумф»: Китай потребовал от США немедленно отменить введённые из-за сотрудничества с РФ санкции

Пекин крайне возмущён действиями США, которые ввели ограничительные меры в отношении китайской стороны из-за военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По словам дипломата, Китай уже сделал резкое представление Вашингтону и требует немедленно снять ограничения. Под рестрикции Соединённых Штатов подпадает департамент развития вооружений Центральной военной комиссии КНР и его руководитель Ли Шанфу. Введение ограничений было обусловлено закупкой Пекином российских истребителей Су-35 и систем ПВО С-400 «Триумф». В Совфеде назвали действия США недобросовестной конкуренцией и желанием навязать человечеству однополюсный мир, выгодный американской стороне. Как считают эксперты, санкционная политика Вашингтона наносит вред отношениям с союзниками.

Соединённые Штаты грубо нарушили основные принципы международных отношений, когда ввели санкции против Пекина за сотрудничество с Москвой в оборонной промышленности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Кроме того, позиция Вашингтона наносит серьёзный ущерб отношениям между вооружёнными силами двух стран.

«Китайская сторона выражает своё крайнее возмущение вышеуказанными действиями и уже сделала резкое представление», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Дипломат также предупредил Вашингтон о последствиях в том случае, если финансовые ограничения не будут отменены немедленно. В то же время стратегическое партнёрство Москвы и Пекина, по его словам, не претерпит никаких изменений.

В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что санкции превратились для США в «национальную забаву». Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ни у кого никогда не получится продиктовать России свои условия.

«Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться. Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях. Играть с огнём глупо, ведь это может стать опасным», — заявил российский дипломат.

Санкции за сделки с «Рособоронэкспортом»

В четверг, 20 сентября, Соединённые Штаты в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) ввели ограничительные меры в отношении департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководителя Ли Шанфу. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

Основанием для включения в санкционный список Управления по контролю над иностранными активами послужили закупки у российской стороны истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

«Госсекретарь США в сотрудничестве главой Минфина ввёл санкции в соответствии с разделом 231 закона CAATSA против EDD и его директора Ли Шанфу за участие в крупных сделках с «Рособоронэкспортом». Это касается поставок Россией в Китай военных самолётов Су-35 в 2017 году и оборудования для систем С-400 в 2018 году», — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Напомним, что Пекин стал первым, кто заключил с Москвой контракт на поставку С-400. Это произошло ещё в ноябре 2014 года.

Таким образом, теперь оборонному ведомству КНР отказано в выдаче экспортных лицензий, запрещено проводить валютные операции с американской финансовой системой, а также блокирована вся собственность, находящаяся в юрисдикции США. Кроме того, Шанфу запрещено въезжать на территорию Америки, а его счета и собственность в США заморожены.

Отметим, что Вашингтон впервые ввёл финансовые ограничения по статье 231 закона CAATSA за сотрудничество с РФ в сфере оборонно-промышленного комплекса. Между тем, как сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, в ближайшее время под удар могут попасть и другие государства.

«Что касается других потенциальных покупателей С-400, то мы ещё не сделали никаких выводов на этот счёт, но можете быть уверены, что было потрачено огромное количество времени на разговоры о предполагаемых закупках этих видов техники с заинтересованными в них лицами со всего мира. Мы ясно дали понять, что приобретение этих средств повлечёт за собой серьёзные последствия в рамках закона CAATSA», — сказал чиновник.

В то же время в Вашингтоне указывают, что задачей подобного санкционного давления является привлечение России к ответственности за её «злонамеренную деятельность», а не подрыв оборонных способностей других государств.

«Мы надеемся, что этот шаг станет неким сигналом о том, что отношения с этими людьми (представителями российского ОПК. — RT) могут привести к санкциям, и это заставит других подумать дважды», — пояснил высокопоставленный представитель американской администрации.

Соединённые Штаты уже не первый месяц пытаются предотвратить сотрудничество других государств с оборонно-промышленным комплексом РФ. При этом продолжает расти число стран, заинтересованных в приобретении российской техники, в частности, систем С-400.

Истребители Су-35C

РИА Новости

© Виталий Аньков

Так, в скором времени должна произойти поставка комплексов в Турцию.

«У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. С этим договором вопрос решён. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки», — сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, в июле соответствующий контракт был согласован Советом по оборонным закупкам Индии. Как заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Москва рассчитывает начать поставки С-400 в Индии уже в 2020 году.

В то же время аналогичная договорённость у России есть с Эр-Риядом. Она была заключена в октябре 2017 года в рамках первого за всю историю двусторонних отношений визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда в РФ.

«Санкционная политика США отворачивает от них союзников»

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин полагает, что Китай к середине XXI века станет абсолютным лидером в сфере экономики. В этой связи он напомнил слова главы Госдепа Майка Помпео, заявившего, что КНР является для США даже большей угрозой, чем РФ.

«И поэтому сейчас американцы берут курс на экономическое сдерживание Китая. Понятно, что будет сопровождаться ещё большим усилением военно-политического сдерживания, но пока экономическая сфера преобладает. Пока политика санкционного режима является главным инструментом Вашингтона», — заметил Блохин.

Он также отметил, что США сделали ставку в азиатском регионе на Индию, которая, по замыслу Вашингтона, должна стать противовесом Китаю. Однако Америка готова ввести и в отношении этой страны финансовые ограничения за сотрудничество с Россией.

«Теперь они будут пытаться Индию финансировать, помогать и создавать такой антикитайский блок с привлечением и других союзников — Японии, Вьетнама и так далее. Но если они будут использовать и против Индии санкции, связанные с С-400, то Нью-Дели может отвернуться от Вашингтона. И это будет, думаю, очень грубая ошибка», — подчеркнул эксперт.

Говоря о Турции, Блохин подчеркнул, что Анкара уже долгое время выбивается из американской коалиции. При этом, по его словам, отношения между странами испортились ещё в 2016 году, когда Вашингтон не сумел реализовать военный переворот в Турции.

«Амбиции Эрдогана не встраиваются в жёсткую логику натовского альянса и не встраиваются в интересы Вашингтона. Поэтому думаю, что такая санкционная политика будет лишь заставлять бывших и нынешних союзников Вашингтона всё больше уходить из-под американского влияния и пытаться проводить свой более независимый курс. Понятно, что таким центром притяжения в Евразии будет являться российско-китайское партнёрство», — заключил аналитик.

В свою очередь, эксперт РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с RT заявил, что действия США вписываются в положения о стратегии национальной безопасности, которая была подписана Дональдом Трампом в декабре 2017 года, в которой главными соперниками Америки зафиксированы Россия и Китай. Он добавил, что попытки сдерживать конкурентов, в частности, Пекин, будут затрагивать всё новые и новые сферы.

«Есть несколько целей. Приоритетная — приостановить стремительное научно-техническое развитие Китая, которое угрожает монопольному положению США на международной арене, а также в политических и экономических отношениях. Второстепенной же является создание преференций для американских компаний военно-промышленного комплекса в борьбе с Россией», — подчеркнул Холодков.

«Оружие недобросовестной конкуренции»

В Москве введение Вашингтоном санкций в отношении Пекина за сотрудничество с «Рособоронэкспортом» назвали «оружием недобросовестной конкуренции». Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

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«Минфин США включил в российскую часть санкционного списка по закону CAATSA также департамент разработки оборудования центральной военной комиссии Китая и его директора Ли Шанфу за закупки российской военной техники, в частности — наших истребителей. Всё вполне банально. Санкции как оружие недобросовестной конкуренции — всё это мы хорошо помним ещё по «Северному потоку — 2», — написал сенатор в Facebook.

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заметил, что США пытаются навязать миру собственное видение, которое будет выгодно только им и их союзникам.

«Вторжения в Ирак и Ливию, разорение Сирии, санкции против России, Ирана, Китая, угрозы санкций против Индии, Турции и т.д. — это и есть «дивный новый мир», который всемерно пытаются навязать человечеству США. Однополюсный мир, выгодный лишь им и их сателлитам — и никому более», — отметил Пушков в своём Twitter.