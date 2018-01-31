«Недобросовестная конкуренция»: США пытаются сорвать сделки по закупкам российского вооружения другими странами

Госдепартамент США прилагает усилия к тому, чтобы убедить ряд стран и компаний по всему миру отказаться от заключения сделок по закупке российских вооружений. Об этом заявил высокопоставленный американский дипломат. Он также отметил, что Вашингтон использует санкции как основной рычаг давления. Эксперты подчёркивают, что в число государств, с которыми Соединённые Штаты ведут переговоры, входят Индия и Турция: они собираются закупить зенитно-ракетные комплексы С-400. В России действия Вашингтона сочли недобросовестной попыткой вытеснить Москву с международного рынка вооружений. О намерении США лишить российский ОПК прибыли — в материале RT.

Госдеп США признал, что пытается отговорить некоторые страны от совершения сделки с Москвой по закупке российских вооружений, и отметил, что в отношении этих государств могут быть приняты «соответствующие меры».

«Мы ведём переговоры с рядом стран, и мы примем соответствующие меры, когда придём к решению», — заявил Интерфаксу высокопоставленный американский дипломат, отвечая на вопрос о планах Вашингтона в отношении Турции и Катара в случае покупки ими российских ЗРС.

В то же время дипломат подчеркнул, что властям США удалось убедить целый ряд правительств и компаний отказаться от идеи закупать российское вооружение. Общая сумма несостоявшихся сделок, по его словам, достигает нескольких миллиардов долларов.

«Это реальные деньги и реальная выручка, которую Кремль — Россия — не получит», — отметил сотрудник Госдепартамента.

При этом он не стал называть страны или компании, которые отказались от сделок с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса из-за угрозы введения санкций.

Представитель Госдепа также не указал точную сумму сделок.

«Я не могу вдаваться в детали, с какими странами мы разговаривали, и называть примерные данные. Я просто не могу ввязываться в такие щекотливые дискуссии», — сказал дипломат, добавив, что в России знают, о каких сделках идёт речь.

Американец подчеркнул, что цель антироссийских санкций — «не допустить поступления важных доходов в российское правительство».

В Катаре ранее сообщили, что не видят проблем с возможной закупкой у России ЗРК С-400.

«Наше Министерство обороны пока не объявляло об этой покупке. Обычно мы изучаем все имеющиеся варианты, и я не вижу в этом никаких проблем», — заявил государственный министр Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, слова которого приводит РИА Новости.

Как он отметил, возможная закупка российских ЗРС не означает, что королевство намерено свернуть своё сотрудничество с Соединёнными Штатами. «У нас очень тесное сотрудничество с Вашингтоном, но это не подразумевает того, что мы не можем искать другие варианты», — добавил госминистр.

«Пытаются вытеснить Россию»

Отговаривая партнёров от сделок с российскими оборонными компаниями, США хотят вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Согласно государственной программе перевооружения, в рамках выполнения государственного оборонного заказа в наши вооружённые силы поступают самые современные вооружение и военная техника. Причём некоторые аналоги в западных армиях отсутствуют. То, что США убеждают другие страны отказываться от закупок передового вооружения и военной техники, — ярчайший пример недобросовестной, неконкурентной борьбы», — заявил он в беседе с RT.

Депутат отметил, что российское вооружение давно известно всему миру — и не только благодаря успешным действиям российских ВС в Сирии. «Наше вооружение давно пользуется спросом. Мы только в прошлом году продали вооружения другим странам на сумму порядка $15 млрд», — напомнил Красов.

Вашингтон же стремится к полному господству на оборонном рынке, чтобы произведённое в Америке оружие покупал весь мир, подытожил парламентарий.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США, ставя под угрозу сотрудничество РФ с другими странами в оборонной сфере, стремятся воспрепятствовать расширению российского рынка вооружений.

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«Целью атаки являются сделки, которые Россия заключила по комплексам С-400. Прежде всего это Турция и Индия. Комплексы С-400 лучше, чем американские ЗРК Patriot. И раньше именно американцы именно это комплекс использовали в своих политических играх. То есть те страны, которым они доверяли, Patriot поставлялись, а у тех, кому не доверяли, комплексы изымались. Так произошло и с Турцией. Пока она шла в фарватере политики США, комплексы Patriot стояли, а когда она стала себя вести себя неподобающим образом в координатах понятий американцев, комплексы были изъяты как бы на профилактику и их американцы «забыли» потом вернуть», — напомнил он.

Турция, как отметил военный эксперт, отказалась подчиняться приказам американцев, что и вызвало резкие заявления в Вашингтоне.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 — начале 2020 года. Первый взнос в рамках соглашения о поставке ЗРС Анкара сделала в сентябре 2017 года.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Москва сейчас ведёт переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 с рядом государств Ближневосточного и Азиатского регионов.

Между тем в Совфеде отметили, что претендентами на покупку российских ЗРС могут стать Сирия, Ирак, Судан и Египет.

«Кремлёвский доклад» США

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал так называемый «кремлёвский доклад» — список, куда вошли 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. При этом в американском ведомстве уточнили, что документ не является списком лиц, против которых введены санкции.

В то же время в документе отмечается, что у него есть и засекреченная часть, которая не будет обнародована.

Доклад был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанным в августе 2017 году президентом США Дональдом Трампом. Он предполагает расширение ряда ограничительных мер в отношении российской экономики.

Новые санкций против РФ, если они будут приняты, могут затронуть и компании из других стран, которые сотрудничают с российским оборонным сектором и разведкой. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.