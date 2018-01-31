«Недобросовестная конкуренция»: США пытаются сорвать сделки по закупкам российского вооружения другими странами
- С-400 «Триумф»
- РИА Новости
Госдеп США признал, что пытается отговорить некоторые страны от совершения сделки с Москвой по закупке российских вооружений, и отметил, что в отношении этих государств могут быть приняты «соответствующие меры».
«Мы ведём переговоры с рядом стран, и мы примем соответствующие меры, когда придём к решению», — заявил Интерфаксу высокопоставленный американский дипломат, отвечая на вопрос о планах Вашингтона в отношении Турции и Катара в случае покупки ими российских ЗРС.
В то же время дипломат подчеркнул, что властям США удалось убедить целый ряд правительств и компаний отказаться от идеи закупать российское вооружение. Общая сумма несостоявшихся сделок, по его словам, достигает нескольких миллиардов долларов.
«Это реальные деньги и реальная выручка, которую Кремль — Россия — не получит», — отметил сотрудник Госдепартамента.
При этом он не стал называть страны или компании, которые отказались от сделок с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса из-за угрозы введения санкций.
Представитель Госдепа также не указал точную сумму сделок.
«Я не могу вдаваться в детали, с какими странами мы разговаривали, и называть примерные данные. Я просто не могу ввязываться в такие щекотливые дискуссии», — сказал дипломат, добавив, что в России знают, о каких сделках идёт речь.
Американец подчеркнул, что цель антироссийских санкций — «не допустить поступления важных доходов в российское правительство».
В Катаре ранее сообщили, что не видят проблем с возможной закупкой у России ЗРК С-400.
«Наше Министерство обороны пока не объявляло об этой покупке. Обычно мы изучаем все имеющиеся варианты, и я не вижу в этом никаких проблем», — заявил государственный министр Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, слова которого приводит РИА Новости.
Как он отметил, возможная закупка российских ЗРС не означает, что королевство намерено свернуть своё сотрудничество с Соединёнными Штатами. «У нас очень тесное сотрудничество с Вашингтоном, но это не подразумевает того, что мы не можем искать другие варианты», — добавил госминистр.
«Пытаются вытеснить Россию»
Отговаривая партнёров от сделок с российскими оборонными компаниями, США хотят вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Согласно государственной программе перевооружения, в рамках выполнения государственного оборонного заказа в наши вооружённые силы поступают самые современные вооружение и военная техника. Причём некоторые аналоги в западных армиях отсутствуют. То, что США убеждают другие страны отказываться от закупок передового вооружения и военной техники, — ярчайший пример недобросовестной, неконкурентной борьбы», — заявил он в беседе с RT.
Депутат отметил, что российское вооружение давно известно всему миру — и не только благодаря успешным действиям российских ВС в Сирии. «Наше вооружение давно пользуется спросом. Мы только в прошлом году продали вооружения другим странам на сумму порядка $15 млрд», — напомнил Красов.
Вашингтон же стремится к полному господству на оборонном рынке, чтобы произведённое в Америке оружие покупал весь мир, подытожил парламентарий.
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США, ставя под угрозу сотрудничество РФ с другими странами в оборонной сфере, стремятся воспрепятствовать расширению российского рынка вооружений.
«Целью атаки являются сделки, которые Россия заключила по комплексам С-400. Прежде всего это Турция и Индия. Комплексы С-400 лучше, чем американские ЗРК Patriot. И раньше именно американцы именно это комплекс использовали в своих политических играх. То есть те страны, которым они доверяли, Patriot поставлялись, а у тех, кому не доверяли, комплексы изымались. Так произошло и с Турцией. Пока она шла в фарватере политики США, комплексы Patriot стояли, а когда она стала себя вести себя неподобающим образом в координатах понятий американцев, комплексы были изъяты как бы на профилактику и их американцы «забыли» потом вернуть», — напомнил он.
Турция, как отметил военный эксперт, отказалась подчиняться приказам американцев, что и вызвало резкие заявления в Вашингтоне.
Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 — начале 2020 года. Первый взнос в рамках соглашения о поставке ЗРС Анкара сделала в сентябре 2017 года.
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Москва сейчас ведёт переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 с рядом государств Ближневосточного и Азиатского регионов.
Между тем в Совфеде отметили, что претендентами на покупку российских ЗРС могут стать Сирия, Ирак, Судан и Египет.
«Кремлёвский доклад» США
Минфин США в ночь на 30 января опубликовал так называемый «кремлёвский доклад» — список, куда вошли 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. При этом в американском ведомстве уточнили, что документ не является списком лиц, против которых введены санкции.
В то же время в документе отмечается, что у него есть и засекреченная часть, которая не будет обнародована.
Доклад был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанным в августе 2017 году президентом США Дональдом Трампом. Он предполагает расширение ряда ограничительных мер в отношении российской экономики.
Новые санкций против РФ, если они будут приняты, могут затронуть и компании из других стран, которые сотрудничают с российским оборонным сектором и разведкой. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.