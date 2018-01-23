В Совфеде назвали претендующие на покупку С-400 страны

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Сирия, Ирак, Судан и Египет могут быть претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

«Среди возможных претендентов на закупку — Сирия, Ирак, Судан, Египет. Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО», — цитирует РИА Новости Бондарева.

По его словам, страны Ближнего Востока и Северной Африки будут стремится приобрести эти «суперсовременные ПВО».

Сенатор также подчеркнул, что Турция, будучи членом НАТО, «предпочла поставить под угрозу» отношения с альянсом, «отдав приоритет укреплению обороноспособности».

Бондарев добавил, что система С-400 является «уникальной» и мировой спрос на неё будет расти.

«Другое дело, что не всем желающим эти вооружения нужно продавать», — заключил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская сторона ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о возможной продаже С-400. 

В конце декабря 2017 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

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