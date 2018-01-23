Россия ведёт переговоры по продаже С-400 со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

Москва ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии по возможности продажи зенитных ракетных систем С-400, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, «заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».

«Сейчас ведётся соответствующая переговорная работа», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Ранее Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму.