Россия ведёт переговоры по продаже С-400 со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

Короткая ссылка
Москва ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии по возможности продажи зенитных ракетных систем С-400, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, «заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».

«Сейчас ведётся соответствующая переговорная работа», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Ранее Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru