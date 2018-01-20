Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму. Об этом заявила пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская.

«В Нейпьидо, куда прибыл сегодня министр обороны России, пройдут его переговоры с главнокомандующим Вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что стороны намерены провести переговоры по перспективам развития двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

Ранее ФАН сообщало, что Шойгу встретился с воспитанниками Суворовского училища в Петербурге.