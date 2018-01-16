Шойгу встретился с воспитанниками Суворовского училища в Петербурге

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с воспитанниками Суворовского училища в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН.

Глава ведомства поблагодарил кадетов за выбор судьбы профессиональных военных.

В ходе визита в Санкт-Петербург министр осмотрел отреставрированный комплекс бывшего Константиновского артиллерийского училища, где в настоящее время размещаются суворовцы.

Кроме того, программа рабочей поездки включала посещение Нахимовского военно-морского училища.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Николай Панков посетил Всероссийский новогодний юнармейский сбор.